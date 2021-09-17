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22:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-форвард «Челси» Демба Ба прокомментировал то, что только легионеры «Зенита» встали на колено перед матчем в Лондоне

Экс-форвард «Челси», «Ньюкасла», «Вест Хэма» Демба Ба в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру прокомментировал то, что перед матчем Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» только легионеры клуба из Санкт-Петербурга встали на одно колено.

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— Вы известны как человек, который активно борется против расизма и других форм дискриминации. На днях вы наверняка видели, что только иностранные игроки «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Российские же футболисты не делают этого никогда, говоря, что коленопреклонение противоречит нашей культуре. Как вы к этому относитесь?

— Что противоречит их культуре?

— Вставать на колени.

— Это не является частью ничьей культуры. На коленях стояли только африканские рабы на протяжении более чем четырех столетий. И в этом не было ничего позитивного. К сожалению, это происходило и, увы, до сих пор не закончилось, потому что сейчас приходится бороться с другими формами расизма.

Я не против тех, кто не встает на колено. Я не за тех, кто делает это. Я только за то, чтобы мы все были толерантны к культуре и жизненным идеям друг друга. Чтобы у всех было взаимное уважение.

— Вы были участником известного случая, когда был прерван матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» (румынский резервный судья произнес в адрес игрока слово «черный», что вызвало возмущение Демба Ба. Матч был доигран в другой день. — Прим. И. Р.). Читал, что вы с этим арбитром позже говорили?

— Да, несколько минут. Он согласился с тем, что сделал что-то совершенно глупое, и извинился. Дальше дело было уже за УЕФА, и я не следил за тем, что происходило впоследствии.

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