Капелло назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

Его слова приводит Sport24. Капелло заявил, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, так как не выдерживают интенсивности современного футбола. «Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», — назвал причину он.

17 сентября двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев признался, что не видит перспектив у отечественного футбола, пока в стране не поменяется подход к этому вида спорта. По его мнению, футбол не должен существовать на государственные деньги.