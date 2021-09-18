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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Капелло назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о неудачных выступлениях российских футбольных клубов в еврокубках.

Спартак
Зенит
ЛокомотивЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Его слова приводит Sport24. Капелло заявил, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, так как не выдерживают интенсивности современного футбола. «Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», — назвал причину он.

17 сентября двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев признался, что не видит перспектив у отечественного футбола, пока в стране не поменяется подход к этому вида спорта. По его мнению, футбол не должен существовать на государственные деньги.

Российские клубы не одержали ни одной победы в первом туре еврокубков. Петербургский «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:1, а московский «Спартак» с тем же счетом уступил польской «Легии» в Лиге Европы. Столичный «Локомотив» стал единственным представителем России, который не проиграл на старте еврокубков, сыграв вничью с французским «Марселем» (1:1).

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Легия
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