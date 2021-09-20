Суд обязал УЕФА снять санкции в отношении клубов-учредителей Суперлиги в течение пяти дней

В своём постановлении судья указывает на то, что «УЕФА действует вне своих правовых рамок, поощряя тем самым практику, которая ставит под угрозу принцип свободной конкуренции в области профессиональных футбольных соревнований на территории Европейского Союза».

У УЕФА будет пять дней, чтобы снять санкции с клубов. В противном случае организации грозит наложение штрафов и направление в прокуратуру дела о неповиновении решению судебного органа.