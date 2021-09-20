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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Суд обязал УЕФА снять санкции в отношении клубов-учредителей Суперлиги в течение пяти дней

Сегодня, 20 сентября, судья Мануэль Руис де Лара вынес постановление, в соответствии с которым обязал УЕФА в течение пяти дней отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги — «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», сообщает El Espanol.

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Источник: Reuters
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В своём постановлении судья указывает на то, что «УЕФА действует вне своих правовых рамок, поощряя тем самым практику, которая ставит под угрозу принцип свободной конкуренции в области профессиональных футбольных соревнований на территории Европейского Союза».

У УЕФА будет пять дней, чтобы снять санкции с клубов. В противном случае организации грозит наложение штрафов и направление в прокуратуру дела о неповиновении решению судебного органа.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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