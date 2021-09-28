Дибала и Мората из-за травм пропустят матчи с «Челси» и «Торино»

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Оба футболиста получили повреждения во вчерашнем матче 6-го тура Серии А против «Сампдории» (3:2), а в понедельник прошли обследование в клубной клинике.

У Мораты диагностирована небольшая мышечная травма подколенного сухожилия, а у Дибалы — растяжение полусухожильной мышцы левого бедра. Оба игрока вернутся в строй после перерыва на матчи сборных, пропустив следующие две игры с «Челси» и «Торино».

Мората при этом рискует остаться вне игры и в матчах с «Ромой» и «Зенитом». Дибала должен быть в строю к игре с «Ромой» 17 октября.