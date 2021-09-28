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00:30 (мск), источник: ТАСС

УЕФА прекратил разбирательство в отношении учредителей Суперлиги

ТАСС, 28 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов — учредителей Суперлиги — испанских «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: Reuters

Дело в отношении клубов было возбуждено 25 мая после расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Такое решение было принято из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. 9 июня УЕФА приостановил дисциплинарное производство в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса».

«После приостановки судебных разбирательств против “Барселоны”, “Ювентуса” и “Реала” по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой “Суперлигой”, апелляционный орган УЕФА объявил сегодня разбирательство недействительным, как если бы дело никогда не открывалось», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

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19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

20 сентября судья коммерческого суда Мадрида Мануэль Руис де Лара опубликовал постановление, в котором призвал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». По мнению судьи, УЕФА действовал вне правового поля, не выслушав возражения противоположной стороны.

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