Анчелотти: «Шериф» хорошо играет, «Реалу» следует быть осторожными. Нам нужны 3 очка

«У меня нет команды А и команды Б, я всегда подбираю игроков под каждый матч. Выбор состава не является проблемой. Ранее мне редко доводилось работать с такой сильной полузащитой. Проблемы возникают тогда, когда у тебя выбор из слабых игроков.



Здорово, что у “Реала” в полузащите есть Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Асенсио и Камавинга. Все они принесут нам пользу по ходу сезона.



Нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов — ко всем матчам в этом турнире требуется подготовка. “Шериф” хорошо играет, и нам следует быть осторожными, поскольку нас ждет хорошо организованный и быстро играющий в атаке соперник. Нам нужны три очка, и следует оставаться полностью сосредоточенными», — цитирует Анчелотти Marca.