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12:53 (мск), источник: Sport24

Анчелотти: «Шериф» хорошо играет, «Реалу» следует быть осторожными. Нам нужны 3 очка

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом».

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа D, 28.09.2021, 22:00

Реал-Шериф-

«У меня нет команды А и команды Б, я всегда подбираю игроков под каждый матч. Выбор состава не является проблемой. Ранее мне редко доводилось работать с такой сильной полузащитой. Проблемы возникают тогда, когда у тебя выбор из слабых игроков.

Здорово, что у “Реала” в полузащите есть Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Асенсио и Камавинга. Все они принесут нам пользу по ходу сезона.

Нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов — ко всем матчам в этом турнире требуется подготовка. “Шериф” хорошо играет, и нам следует быть осторожными, поскольку нас ждет хорошо организованный и быстро играющий в атаке соперник. Нам нужны три очка, и следует оставаться полностью сосредоточенными», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября, начало — в 22:00 мск.

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