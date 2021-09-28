УЕФА направил иск против судьи, вынесшего вердикт по делу против Суперлиги

Читайте также УЕФА прекратил разбирательство в отношении учредителей Суперлиги

По мнению УЕФА, судья коммерческого суда Мадрида Мануэль Руис де Лара допустил серьезные нарушения при рассмотрении дела, и союз ожидает, что данный судья немедленно будет отстранен от работы до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства. Кроме того, УЕФА заявил о намерении оспорить вердикт в апелляционном суде Мадрида.

Ранее в понедельник УЕФА объявил о прекращении разбирательства в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» по делу о Суперлиге после того, как судья Мануэль Руис де Лара вынес постановление, дающее союзу пять дней на доказательство того, что организация выполнила распоряжение снять с клубов-учредителей Суперлиги ранее наложенные санкции.

В другом релизе на официальном сайте УЕФА отмечается, что союз проинформировал другие 9 клубов, которые входили, но отказались от участия в Суперлиге, о том, что он не будет требовать от них ранее назначенных выплат в связи с вердиктом мадридского суда. В данное число клубов входят английские «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также «Милан», миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».