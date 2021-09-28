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14:24 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — в заявке «ПСЖ» на матч против «Манчестер Сити»

«ПСЖ» огласил список футболистов, которые смогут сыграть с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

ПСЖ
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Источник: Reuters

В заявку парижан вернулся нападающий Лионель Месси, пропустивший две последние игры из-за травмы колена.

Также в состав вернулся полузащитник Марко Верратти, который не выходил на поле с 5 сентября.

Заявка «ПСЖ»: Навас, Доннарумма, Летелье, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Курзава, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Данилу, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Гуйе, Эбимбе, Мбаппе, Икарди, Неймар, Месси.

«ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» сегодня, 28 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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