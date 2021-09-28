Ловрен может сыграть против «Мальме» в Лиге чемпионов

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 29.09.2021, 19:45 Зенит - Мальме -

— Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун?

— Готовятся к игре все, за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.

— В каком состоянии Ловрен?

— Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.