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13:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ловрен может сыграть против «Мальме» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 29.09.2021, 19:45

Зенит-Мальме-

— Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун?

— Готовятся к игре все, за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.

— В каком состоянии Ловрен?

— Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.

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