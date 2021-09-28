«Шахтер» и «Интер» сыграли вничью в матче футбольной Лиги чемпионов

На матче присутствовал украинский боксер Александр Усик, который в ночь на воскресенье завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив британца Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Команды выступают в группе D вместе с молдавским «Шерифом» и испанским «Реалом». Ранее в первом туре подопечные Роберто де Дзерби проиграли на выезде дебютанту турнира «Шерифу» (0:2). «Интер» в прошлом матче уступил дома «Реалу» (0:1).

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Оба клуба встречались друг с другом в Лиге чемпионов в пятый раз, на счету «Интера» одна победа, четыре остальных матча завершились вничью.

«Интер» является чемпионом Италии в сезоне-2020/21, три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (1964, 1965, 2010). «Шахтер» занял второе место в турнирной таблице первенства Украины в прошлом сезоне, попав в третий квалификационный раунд главного еврокубкового турнира, из которого пробился в групповой этап, лучшим достижением в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал в 2011 году, тогда клуб из Донецка проиграл в двухматчевом противостоянии испанской «Барселоне». В следующем туре «Интер» примет «Шериф» 19 октября, «Шахтер» в этот же день дома сыграет с «Реалом».