Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСЖ
Манчестер Сити
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
РБ Лейпциг
Брюгге
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту
Ливерпуль
03
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан
Атлетико
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д
Спортинг
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Аякс
Бешикташ
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Шахтер Д
Интер
00
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
14Сарнавский победил Магомедова на ACA 129
22:02 (мск), источник: ТАСС

«Шахтер» и «Интер» сыграли вничью в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Украинский футбольный клуб «Шахтер» со счетом 0:0 сыграл вничью с итальянским «Интером» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Шахтер Д
Интер
Аякс
БешикташЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На матче присутствовал украинский боксер Александр Усик, который в ночь на воскресенье завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив британца Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Команды выступают в группе D вместе с молдавским «Шерифом» и испанским «Реалом». Ранее в первом туре подопечные Роберто де Дзерби проиграли на выезде дебютанту турнира «Шерифу» (0:2). «Интер» в прошлом матче уступил дома «Реалу» (0:1).

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Оба клуба встречались друг с другом в Лиге чемпионов в пятый раз, на счету «Интера» одна победа, четыре остальных матча завершились вничью.

«Интер» является чемпионом Италии в сезоне-2020/21, три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (1964, 1965, 2010). «Шахтер» занял второе место в турнирной таблице первенства Украины в прошлом сезоне, попав в третий квалификационный раунд главного еврокубкового турнира, из которого пробился в групповой этап, лучшим достижением в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал в 2011 году, тогда клуб из Донецка проиграл в двухматчевом противостоянии испанской «Барселоне». В следующем туре «Интер» примет «Шериф» 19 октября, «Шахтер» в этот же день дома сыграет с «Реалом».

В другом матче в квартете С нидерландский «Аякс» победил турецкий «Бешикташ» (2:0).

Шахтер Д
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
 Олимпийский чемпион Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг
"Они украли наш трофей". Как сборная СССР выиграла Кубок Канады
Жамнов: Не думаю, что Панарин откажется ехать в сборную
«Динамо» и «Спартак» забросили 9 шайб в столичном дерби КХЛ
Леонид Федун предложил свой проект реформ российского футбола
Определился соперник Яна в бою за титул временного чемпиона UFC
Появились подробности возможного реванша Усика и Джошуа
«Милан» принимает «Атлетико» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь