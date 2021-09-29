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00:15 (мск), источник: ТАСС

Гол Месси помог «Пари Сен-Жермен» обыграть «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 обыграл английский «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

ПСЖ
Манчестер Сити
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Голами отметились Идрисса Гейе (8-я минута) и Лионель Месси (74), впервые отличившийся в составе французского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы А бельгийский «Брюгге» в гостях обыграл германский «Лейпциг» (2:1). В таблице лидирует ПСЖ (4 очка), далее идут «Брюгге» (4), «Манчестер Сити» (3) и «Лейпциг» (0).

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«Манчестер Сити» — финалист предыдущего розыгрыша турнира. В решающем матче клуб из Манчестера проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:1. ПСЖ играл в финале в сезоне-2019/20 и уступил германской «Баварии» (0:1).

В следующем туре ПСЖ примет «Лейпциг» 19 октября, «Манчестер Сити» в этот же день на выезде сыграет с «Брюгге».

В группе B итальянский «Милан» дома проиграл испанскому «Атлетико» (1:2), победный мяч был забит с пенальти на седьмой компенсированной минуте, хозяева с 29-й минуты играли в меньшинстве. Английский «Ливерпуль» на выезде разгромил португальский «Порту» (5:1). В группе С германская «Боруссия» из Дортмунда дома обыграла португальский «Спортинг» (1:0).

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
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