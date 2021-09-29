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00:11 (мск), источник: ТАСС

«Шериф» победил «Реал» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Молдавский футбольный клуб «Шериф» в гостях со счетом 2:1 обыграл испанский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Реал
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Источник: Reuters

В составе «Шерифа» голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у «Реала» отличился Карим Бензема (65, с пенальти). На 72-й минуте главный арбитр встречи Лоуренс Виссер после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего «Шерифа» Бруно. В заявке мадридской команды из-за травм отсутствовали нападающий Гарет Бэйл, полузащитник Даниэль Себальос, защитники Марсело, Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди. В составе «Шерифа» на поле не вышло ни одного молдавского футболиста, четыре представителя этой страны остались в запасе, автор победного гола Тилль в прошлом году провел семь матчей в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Тамбов» и отметился одной голевой передачей.

Команды выступают в группе D вместе с итальянским «Интером» и украинским «Шахтером». В первом туре клуб из Тирасполя дома обыграл «Шахтер» со счетом 2:0, «Реал» на выезде победил «Интер» (1:0).

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«Шериф» является действующим чемпионом Молдавии, что позволило команде попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб из Тирасполя вышел в основной турнир. «Шериф» стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.

«Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило команде выйти в основой раунд Лиги чемпионов. Испанская команда является рекордсменом по победам в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (13 титулов).

После двух матчей лидером квартета D является «Шериф» (6 очков), вторым идет «Реал» (3), третьим — «Интер» (1), четвертым — «Шахтер» (1). В следующем туре «Шериф» на выезде сыграет с «Интером» 19 октября, «Реал» в этот же день в гостях сыграет с «Шахтером».

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Шериф
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