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09:57 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в среду сыграет с «Мальме» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:45 мск.

Зенит
МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» 29 сентября сыграет против шведского «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:45 мск.

«Зенит» проводит третий сезон подряд в Лиге чемпионов, участие в групповом этапе петербуржцам гарантировала победа в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). В сезонах-2019/20 и 2020/21 «Зенит» занимал четвертое место в группе и завершал выступление в турнире. «Мальмё» в последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Команда стала чемпионом Швеции и начала турнир с первого квалификационного раунда.

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Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд. «Мальмё» на групповом этапе главного европейского клубного турнира побеждал украинский «Шахтер» (1:0) в сезоне-2015/16.

Перед игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что команда не испытывает давления из-за отсутствия побед в Лиге чемпионов.

Каждая игра — новая история, результаты говорят о нашей силе, нужно больше тренироваться и готовиться, делать то, что от нас зависит. В линии обороны игроки у «Мальмё» качественные, только один воспитанник, у других есть хорошая карьера за плечами. Команда пытается играть агрессивно и высоко, что иногда сказывается на статистике пропущенных и забитых мячей. Если выделить центр полузащиты, команда очень приличная.
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

«».

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон считает, что «Зенит» является фаворитом матча. «Игры в Лиге чемпионов — это дополнительный матчи, бонусы, мы хотим развивать свой уровень футбола, развиваться как клуб, учиться, играя здесь, — сказал Томассон. — Мы, конечно, андердоги в игре, но попробуем кого-то разочаровать завтра. Хотел бы сказать, что мы прошли четыре раунда [квалификации], чтобы выйти в групповой этап».

Разные потери у команд

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«Мы находимся в хорошем состоянии, Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург, мы надеемся, что сможем показать хорошую игру и добиться нужного результата, — сказал журналистам полузащитник “Зенита” Алексей Сутормин. — “Мальмё” — хорошая команда, идет в чемпионате в лидирующей тройке, может играть в три или четыре защитника. В прошлом году “Брюгге” показал, что нет слабых команд (»Зенит«уступил “Брюгге” в первом туре турнира в сезоне-2020/21 — прим. ТАСС). Это непростой соперник, будет сложный матч».

Как сообщил на пресс-конференции Семак, против «Мальмё» точно не сыграют защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев, которые продолжают восстановление от травм. При этом главный тренер «Зенита» заметил, что в общую группу вернулся защитник Деян Ловрен, который пропустил несколько матчей. В составе «Мальмё» не сыграют восемь-девять игроков, которые не приехали в Санкт-Петербург.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 29.09.2021, 19:45

Зенит-Мальме-

«Зенит» впервые сыграет с «Мальмё». Вместе с этими командами в группе Н выступают английский «Челси» и итальянский «Ювентус», их матч пройдет в среду в Турине и начнется в 22:00 мск. В первом туре «Зенит» на выезде проиграл «Челси» (0:1), а «Мальмё» на своем поле уступил «Ювентусу» (0:3).

В среду также состоятся игры «Аталанта» (Италия) — «Янг Бойз» (Швейцария), «Бавария» (Германия) — «Динамо» (Киев, Украина), «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания), «Вольфсбург» (Германия) — «Севилья» (Испания), «Зальцбург» (Австрия) — «Лилль» (Франция) и «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Вильярреал» (Испания).

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря, в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды каждого квартета. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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