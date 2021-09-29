Шведский орешек: сможет ли «Зенит» одолеть «Мальме»

В среду «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле «Мальме» — чемпиона Швеции прошлого сезона. В первом туре обе команды проиграли: петербуржцы в гостях уступили «Челси» с минимальным счетом (0:1), а «Мальме» крупно проиграл дома «Ювентусу» (0:3). По сути, российский клуб принимает своего главного конкурента в группе Н. Именно с «Мальме» «Зениту» придется бороться за третье место, которое дает право на выход в плей-офф Лиги Европы. Рассчитывать на выход из группы с соперниками уровня «Челси» и «Ювентуса» обоим коллективам тяжело. Поэтому задача минимум для «Зенита» — занять третье место.

Прервать серию

В матче с «Челси» команда Сергея Семака мало что позволяла сделать грозной атаке действующих победителей Лиги чемпионов. «Зенит» показал, что у него есть гибкость — то, чего не хватало провальной осенью прошлого года. Поэтому перед встречей с «Мальме» есть сдержанный оптимизм. По составу шведы слабее прошлогоднего «Брюгге». Но и чемпионы России выросли. Теперь у них есть вариативная тактика и болезненный, но полезный опыт прошлого сезона, когда команда заработала лишь одно очко за шесть матчей.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий «Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»

На домашнем стадионе «Зенит» поддержат болельщики. Трибуны «Газпром Арены» разрешено заполнять на 30% — это около 14 тыс. мест.

Еще один стимул для петербургской команды — прервать неприятную серию из восьми матчей подряд в Лиге чемпионов без побед. Сергей Семак перед игрой отметил, что этот факт не давит на команду.

Мы готовимся к каждому матчу, каждая новая игра — новая история. Результаты говорят о нашей силе, что нам нужно больше работать и тренироваться, чтобы были другие результаты. Делать всё, что от нас зависит Сергей Семак

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян очень ждет гола от Артемы Дзюбы.

— Шансы на победу очень большие, все зависит от самих игроков «Зенита», три очка надо брать обязательно, — сказал «Известиям» эксперт. — Я надеюсь, что в этой игре отличится Артем Дзюба, очень хочу, чтобы он забил гол. Все игроки петербургского клуба большие профессионалы, все будут настраиваться только лишь на победу, и дальнейшую борьбу за плей-офф. Матч с «Челси» показал, что это реально.

Что нужно знать о «Мальме»

«Мальме» не выступал в основном турнире Лиги чемпионов с сезона-2015/16, когда попал в группу к ПСЖ, «Реалу» и «Шахтеру». Тогда шведский клуб боролся за третье место с украинской командой и обыграл ее в домашнем матче 1:0, но из-за разницы мячей (-20) уступил третью строчку, хотя по очкам «Шахтер» не превосходил шведов.

С того сезона «Мальме» пытался пробиться через квалификацию в основной турнир, но два сезона подряд выбывал. В Лиге Европы шведы два сезона подряд выходили из группы в плей-офф, но проигрывал «Челси» в сезоне-2018/19 и «Вольфсбургу» в сезоне-2019/20.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 29.09.2021, 19:45 Зенит - Мальме -

Главная звезда команды — молодой центральный защитник Анел Ахмедходжич, которого последние годы ведут несколько топ-клубов Европы: от «Челси» до «Наполи» и «Аталанты». К примеру, казанский «Рубин» хотел подписать игрока прошлой зимой, но спугнула цена — около €8−9 млн. В прошлом году талантливый 22-летний босниец был признан лучшим защитником лиги и привлек к себе большое внимание скаутов.

Лига чемпионов для него — большой шанс проявить себя и в ближайшее время перейти в большой клуб. Защитник ростом 1,92 м ждет дуэли с Артемом Дзюбой, и, пожалуй, это будет главное противостояние матча. Анел уже рассказал, как будет действовать против российского форварда.

— Худшее, что можно сделать, — это приклеиться к его спине, — объяснил на пресс-конференции Анел Ахмедходжич. — Именно этого ему бы и хотелось. Нужно соблюдать определенную дистанцию. Невозможно выигрывать борьбу постоянно, так что надо ему мешать. Надо играть пожестче. Но и всё время его придерживать тоже нельзя, особенно в еврокубках, поскольку высокие форварды любят падать.

Также стоит отметить нападающего Антонио Чолака, который в этом сезоне чемпионата Швеции забил 10 голов в 18 матчах и идет на втором месте в списке бомбардиров лиги. И молодого хавбека Ади Налича, у которого пять голов и два ассиста в сезоне. Самый известный игрок «Мальме» Ола Тойвонен, успевший поиграть в Голландии, Англии и Франции, своей команде не поможет — 35-летний форвард из-за травмы пропустил уже три месяца и не готов выходить на поле.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Если в этой игре не побеждать, то в дальнейшем будет сложно на что-то рассчитывать, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Это понимают игроки, тренер и большая группа болельщиков. Как бы это это не стало минусом. Понятно, что состав «Зенита» гораздо дороже, но это не играет никакой роли. У шведского клуба достаточно квалифицированых футболистов, у которых большой опыт игры в серьезных чемпионатах и своих сборных. Легкой прогулки для хозяев не будет, но мне кажется, что они одержат минимальную победу.

Тренирует «Мальме» легендарный Йон-Даль Томассон, в прошлом известный форвард, выступавший за за «Фейеноорд» и «Милан». Томассон возглавил команду в январе прошлого года и привел клуб к чемпионству впервые за три сезона. В этом сезоне «Мальме» идет на втором месте в турнирной таблице, конкурируя с «АИКом» и «Юргорденом».

После поражения от «Ювентуса» шведская команда пока не проигрывала, одержав две победы и одну ничью. Последняя встреча явно добавила «Мальме» положительных эмоций перед игрой в Лиге чемпионов: команда Томассона разгромила «Эребру» со счетом 5:1.