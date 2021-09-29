Месси забил! И расстроил Гвардиолу. «ПСЖ» победил «Манчестер Сити»

Для «ПСЖ» и «Манчестер Сити» сезон-2021/22 — ключевой. Французы минувшим летом сделали финальный шаг к превращению в сборную суперзвезд и всерьез нацелились на победу в ЛЧ. Причем именно ближайшей весной — в 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира, а инвестиционный фонд из этой страны вливает в клуб миллиарды долларов уже десять лет. Парижский проект — одна гигантская рекламная кампания ближневосточной страны для потенциальных туристов и инвесторов, и местным шейхам важно встретить ЧМ-2022 в ранге обладателей титула Лиги чемпионов.

«Сити» тоже рассчитывает на трофей. В мае Пеп Гвардиола наконец-то довел команду до финала самого престижного турнира мира, но там «горожане» уступили «Челси», хотя и считались фаворитами. Понятно, что после столь обидного поражения Гвардиола намерен взять реванш в ЛЧ сразу же. Тем более время уходит: Пеп и так уже шестой сезон работает в Манчестере, а действующий контракт заканчивается в 2023 году.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Но если Гвардиолу «Сити» явно хочет сохранить навечно, то у Маурисио Почеттино не все так просто. Аргентинца уже несколько месяцев преследует тень Зинедина Зидана, так что ошибаться нельзя. Даже невыразительная ничья с «Брюгге» в 1-м туре вызвала шквал критики. Вторая осечка в еврокубке подряд могла стоить Почеттино очень дорого, несмотря на безупречный старт в национальном первенстве.

К игре с «Сити» вернулись в строй и Верратти, и Месси. Особенно ждали выхода Лео: во-первых, он оставался без голов за новый клуб, во-вторых, его дуэль с Гвардиолой всегда любопытна. Еще Почеттино поставил в основу Доннарумму — это дебют итальянского голкипера в Лиге чемпионов.

От этой встречи ждали праздника, но — не получилось. Две самые дорогие команды мира по версии transfermarkt.de выглядели неплохо, но заметно ниже ожиданий. До 74-й минуты тремя основными моментами оставались такие:

1. Быстрый мяч «ПСЖ». Его, к удивлению, сделал опорник Идрисса Гей. На поле одновременно находились Месси, Мбаппе и Неймар, так что голов ожидали точно не от сенегальца.

2. Чудовищный промах Бернарду Силвы с метра по пустым воротам. В середине первого тайма «Сити» упустил двойной шанс — с интервалом в секунду «горожане» попали в перекладину, причем Бернарду уже никто не мешал. Но мяч неудачно отскочил в поле, так что бить Силве стало неудобно.

3. Фол Де Брейне на Гейе. В конце стартовой 45-минутки бельгиец наступил на ногу сопернику, но арбитр Дель Серро Гранде показал Кевину только желтую карточку. В соцсетях возмутились: в 1-м туре в аналогичной ситуации удалили защитника «МЮ» Ван-Биссаку.

В целом «Сити» смотрелся чуть лучше: чаще бил по воротам, больше владел мячом. У Месси и Мбаппе на пару до той самой 74-й минуты не было вообще ни удара, так что L'Equipe наверняка уже выставила карандашом обеим звездам низкие оценки.

Однако это все-таки случилось! Месси забил. Причем изящный голевой пас он принял от Мбаппе, которому французские СМИ приписывают конфликт с Лео. Непохоже: в игровом плане они явно ладят.

От Месси давно ждали гола. И если бы он снова остался без дебютного мяча за «ПСЖ», возникли бы вопросы. Но Лионель сделал это — и дальше должно стать легче.

На финише матча «Сити» тоже выглядел лучше. Однако даже до одного гола команда Гвардиолы не дотянулась. Почеттино стоит похвалить за то, что «ПСЖ» оказался гибким и, действуя вторым номером, смог сохранить за собой три очка. Для парижан это маленький шажок к титулу — до этого они еще ни разу не побеждали «Манчестер Сити», в том числе уступили в полуфинале Лиги чемпионов минувшей весной.