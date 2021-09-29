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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший игрок «Тамбова» прокомментировал свой гол в ворота «Реала»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Футболист молдавского «Шерифа» Себастьян Тилль, забивший победный гол в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», заявил, что этот мяч стал самым важным в его карьере.

Шериф
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Источник: AP 2021

«Шериф» во вторник в Мадриде обыграл «Реал» со счетом 2:1. Тилль, бывший полузащитник «Тамбова», отличился на 90-й минуте, став первым представителем Люксембурга, которому удалось забить на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере. Мне удалось забить потрясающий мяч, — сказал Тилль в видеоинтервью, опубликованном на странице УЕФА в Twitter. — Сейчас мы просто счастливы. Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, у меня сводило ноги и приходилось много бегать».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шериф» — первый молдавский клуб в Лиге чемпионов. В матче первого тура команда из Тирасполя обыграл дома донецкий «Шахтер». В следующем туре «Шериф» 19 октября сыграет на выезде с миланским «Интером».

«У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Нужно двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах», — добавил полузащитник.

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
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