Анчелотти объяснил поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»

Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Проиграли из-за небольших недочетов, хотя команда играла хорошо. В атаке не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

«Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Луки Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам, — отметил специалист. — “Реал” потерял три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче».