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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анчелотти объяснил поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что мадридская команда проиграла молдавскому «Шерифу» в матче футбольной Лиги чемпионов из-за небольших недочетов.

Реал
ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Встреча группы D в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шерифа».

Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Проиграли из-за небольших недочетов, хотя команда играла хорошо. В атаке не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.
Карло Анчелотти
главный тренер «Реала»

«Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Луки Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам, — отметил специалист. — “Реал” потерял три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» с тремя очками занимает второе место в квартете D, уступая три балла «Шерифу». Далее следуют миланский «Интер» и донецкий «Шахтер», с которым мадридский клуб сыграет 19 октября.

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Шериф
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