Анчелотти объяснил поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»

Встреча группы D в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шерифа».
Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Проиграли из-за небольших недочетов, хотя команда играла хорошо. В атаке не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.
Карло Анчелоттиглавный тренер «Реала»
«Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Луки Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам, — отметил специалист. — “Реал” потерял три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче».
«Реал» с тремя очками занимает второе место в квартете D, уступая три балла «Шерифу». Далее следуют миланский «Интер» и донецкий «Шахтер», с которым мадридский клуб сыграет 19 октября.