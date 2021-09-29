Российский арбитр Карасев отказался преклонять колено перед игрой Лиги чемпионов

Арбитр отказался принимать участие в акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). При этом все футболисты обеих команд преклонили колено.

Матч прошел во вторник, 28 сентября, в Португалии, и завершился со счетом 5:1 в пользу англичан. В составе победителей дублями отметились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Еще один мяч на счету Садио Мане.

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