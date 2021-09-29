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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский арбитр Карасев отказался преклонять колено перед игрой Лиги чемпионов

Российский футбольный судья Сергей Карасев не стал преклонять колено перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Порту
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Источник: Reuters

Арбитр отказался принимать участие в акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). При этом все футболисты обеих команд преклонили колено.

Матч прошел во вторник, 28 сентября, в Португалии, и завершился со счетом 5:1 в пользу англичан. В составе победителей дублями отметились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Еще один мяч на счету Садио Мане.

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Карасев ни разу не принимал участие в акции в поддержку BLM. Первый раз арбитр отказался преклонять колено в марте этого года перед матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Порту
1:5
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
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