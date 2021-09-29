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10:23 (мск), источник: Sport24

«Шериф» поиздевался над «Реалом» после сенсационной победы в Лиге чемпионов

Молдавский «Шериф» поиздевался над мадридским «Реалом» после игры в Лиге чемпионов. Матч второго тура группового этапа «Реал» — «Шериф» состоялся 28 сентября в Мадриде и завершился сенсационной победой гостей из Тирасполя со счетом 2:1.

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После матча «Шериф» опубликовал в инстаграме свою эмблему, которую молдавский клуб украсил короной, позаимствованной с логотипа «Реала».

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«Без комментариев», — говорится в публикации «Шерифа», которую в испанских СМИ уже назвали издевательской.

Многие болельщики остались в восторге от троллинга со стороны «Шерифа» в адрес «Реала», однако есть и те, кто упрекает молдавскую команду в нескромном поведении.

Во время загрузки произошла ошибка.

24 ноября «Шериф» и «Реал» встретятся снова — в Тирасполе в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После двух туров тираспольчане лидируют в группе, набрав 6 очков. «Реал», набравший 3 очка, занимает второе место.

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Шериф
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