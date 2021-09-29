«Шериф» поиздевался над «Реалом» после сенсационной победы в Лиге чемпионов

После матча «Шериф» опубликовал в инстаграме свою эмблему, которую молдавский клуб украсил короной, позаимствованной с логотипа «Реала».
«Без комментариев», — говорится в публикации «Шерифа», которую в испанских СМИ уже назвали издевательской.
Многие болельщики остались в восторге от троллинга со стороны «Шерифа» в адрес «Реала», однако есть и те, кто упрекает молдавскую команду в нескромном поведении.
24 ноября «Шериф» и «Реал» встретятся снова — в Тирасполе в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После двух туров тираспольчане лидируют в группе, набрав 6 очков. «Реал», набравший 3 очка, занимает второе место.