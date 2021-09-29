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18:11 (мск), источник: Матч ТВ

Лучано Спаллетти: Еврокубки очень дороги «Спартаку». Матч с нами — шанс остаться в игре

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча против «Спартака» группового этапа Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 30.09.2021, 19:45

Наполи-Спартак-

— Мы будет двигаться от матча к матчу. Последний наш матч мы провели хорошо. Мы хотим показывать более европейский футбол — действовать 3−4−3, хотим уметь переворачивать игру за несколько минут.

Наши травмированные игроки? Они работали индивидуально. Сами футболисты осознают важность восстановительных процедур, а наш специалист по этой части (Синакки) очень много внимания уделяет деталям. Когда в твоей команде все так устроено, работа тренера становится легче.

Мой контакт с болельщиками? Когда я только пришел было непросто. Но теперь, даже когда наш стадион пуст, я слышу сердца каждого из наших фанатов. Сначала не получал удовольствия. Оно пришло, когда мы стали получать результат. Я как крестьянин, который много работает и долго не видит результата, но по осени собирает большой урожай. Надеюсь, мы тоже пожнем плоды своих усилий.

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Излишняя самоуверенность в себе перед следующим матчем? Мы будем учитывать ряд факторов. Нет такого, что тренер априори самый умный. Нам всем надо помогать друг другу.

Могут ли возникнуть проблемы со «Спартаком»? Москвичи проиграли свой первый матч дома в Лиге Европы. Провели качественную игру, но «Легия» забила на 93-й минуте.

Для «Спартака» матч с нами — шанс остаться в игре. Еврокубки им очень дороги, а когда перед тобой итальянская команда, это вдвойне сложнее.

Что я помню по-русски? «Привет моим русским друзьям» (на русском), — сказал Спаллетти.

Напомним, встреча «Неаполь» — «Спартак» пройдет 30 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.

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