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19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Мальме»: Дзюба выйдет в стартовом составе, Азмун остался в запасе

«Зенит» на своем поле примет «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 29.09.2021, 19:45

Зенит1Мальме0

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Место на острие атаки питерцев займет нападающий Артме Дзюба. Сердар Азмун начнет встречу на скамейке запасных.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Д. Сантос, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Ловрен, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Азмун.

«Мальме»: Далин, Брорссон, Л. Нильсен, Ахмедходжич, Ларссон, Ракил, Инносент, Бергет, Кристиансен, Бирманчевич, Чолак.

Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд.

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