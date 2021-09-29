«Зенит» — «Мальме»: Дзюба выйдет в стартовом составе, Азмун остался в запасе

Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд.