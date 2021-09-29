«Зенит» обыграл «Мальме» в юношеской Лиге чемпионов
«Зенит» победил «Мальме» в матче 2-го тура юношеской Лиги чемпионов.
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МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
«Зенит» победил «Мальме» в матче 2-го тура юношеской Лиги чемпионов.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2. Голы российского клуба забили Рони Михайловский, Илья Родионов и Арсений Зигангиров.
В турнирной таблице группы Н «Зенит» с тремя очками занимает второе место, «Мальме» имеет одно очко и замыкает квартет.
Голы: Михайловский, 43. Родионов, 79. Зигангиров, 90. — Бьорквист, 11. Бьеркербу, 89.