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19:21 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» обыграл «Мальме» в юношеской Лиге чемпионов

«Зенит» победил «Мальме» в матче 2-го тура юношеской Лиги чемпионов.

Зенит
МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит"

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2. Голы российского клуба забили Рони Михайловский, Илья Родионов и Арсений Зигангиров.

В турнирной таблице группы Н «Зенит» с тремя очками занимает второе место, «Мальме» имеет одно очко и замыкает квартет.

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. 2-й тур

Группа H

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Мальме» (Мальме) — 3:2 (1:1).

Голы: Михайловский, 43. Родионов, 79. Зигангиров, 90. — Бьорквист, 11. Бьеркербу, 89.

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