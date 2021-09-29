Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Аталанта
Янг Бойз
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Зенит
Мальме
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо
Нефтехимик
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Лилль
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
КАМАЗ
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Енисей
41
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Балтика
32
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Ротор
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Томь
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
10
Все события
Фоторепортажи
14Сарнавский победил Магомедова на ACA 129
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Руй Витория: У «Спартака» есть проблемы, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о кадровых проблемах московской команды перед матчем с «Наполи».

Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 30.09.2021, 19:45

Наполи-Спартак-

«У нас есть несколько проблем. Ларссон не готов, посмотрим, сможет ли он сыграть в следующих матчах или после матчей сборных. То же самое касается Кутепова, Рассказова, Хендрикса, Зобнина и других.

У меня не будет других вариантов, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться, и мы выходим на матч, и постараемся бороться с “Наполи” до последней минуты», — цитирует Виторию TuttoNapoli.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия).

Начало встречи — в 19:45 мск.

Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Чудо в Лиге чемпионов! Команда из Молдавии победила «Реал»
Загитова и Медведева на одном льду. Что из этого выйдет?
Лучано Спаллетти: Еврокубки очень дороги «Спартаку»
«Все будут бояться». Леброн пошел на рискованный ход ради титула
Стало известно о смене главы Российской премьер-лиги
«Йокерит» - «Ак Барс»: 6 игроков гостей не допущены до матча
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь