Руй Витория: У «Спартака» есть проблемы, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться

«У нас есть несколько проблем. Ларссон не готов, посмотрим, сможет ли он сыграть в следующих матчах или после матчей сборных. То же самое касается Кутепова, Рассказова, Хендрикса, Зобнина и других.



У меня не будет других вариантов, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться, и мы выходим на матч, и постараемся бороться с “Наполи” до последней минуты», — цитирует Виторию TuttoNapoli.