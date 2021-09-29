Джикия об игре с «Наполи»: Такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 30.09.2021, 19:45 Наполи - Спартак -

— Всегда нужно выкладываться. Завтра такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно.

— В последней игре победили Уфу. Какое настроение сейчас?

— Сегодня мы идем от игры к игре. В последнем матче победили и с хорошим настроением.

— Как вам Кофрие, который в новой схеме становится игроком основы?

— Нравится, как Кофрие адаптируется в коллективе, как проявляет себя. Он старается, выполняет все, что требуется. Он огромный молодец, проделывает хорошую работу. В этом плане все хорошо, — сказал Джикия.