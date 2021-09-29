Джикия об игре с «Наполи»: Такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Наполи».
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Наполи».
— Всегда нужно выкладываться. Завтра такой матч, что надо будет сделать больше, чем возможно.
— В последней игре победили Уфу. Какое настроение сейчас?
— Сегодня мы идем от игры к игре. В последнем матче победили и с хорошим настроением.
— Как вам Кофрие, который в новой схеме становится игроком основы?
— Нравится, как Кофрие адаптируется в коллективе, как проявляет себя. Он старается, выполняет все, что требуется. Он огромный молодец, проделывает хорошую работу. В этом плане все хорошо, — сказал Джикия.
Завтра «Спартак» сыграет с «Наполи» в гостях. Матч начнется в 19:45 по московскому времени.