«Челси» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 29 сентября, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом».
Ювентус
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Сегодня, 29 сентября, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом».
Встреча группы H пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Данило Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.
«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Аспиликуэта, Зиеш, Хаверц, Лукаку.
Главным арбитром матча будет испанец Хесус Хиль Мансано, помогать ему будут ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.