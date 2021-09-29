Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вольфсбург
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зальцбург
Лилль
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус
Челси
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Динамо К
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика
Барселона
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Аталанта
Янг Бойз
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Зенит
Мальме
40
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
КАМАЗ
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Енисей
41
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Балтика
32
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Ротор
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Томь
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
10
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 29 сентября, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом».

Ювентус
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 29.09.2021, 22:00

Ювентус0Челси0

Встреча группы H пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Данило Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.

«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Аспиликуэта, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

Главным арбитром матча будет испанец Хесус Хиль Мансано, помогать ему будут ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Зенит» одержал крупнейшую победу в ЛЧ в своей истории
Загитова и Медведева на одном льду. Что из этого выйдет?
Лучано Спаллетти: Еврокубки очень дороги «Спартаку»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория верит в успех в Неаполе
«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе
«Ак Барс» в урезанном составе уступил «Йокериту» в овертайме
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь