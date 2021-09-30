Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу, уходящего с поля в матче с «Мальмё»

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Вместо Дзюбы на поле на 84-й минуте появился Андрей Мостовой.

Дзюба не отметился результативными действиями в матче со шведской командой.

Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслужила бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогали ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.