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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу, уходящего с поля в матче с «Мальмё»

Фанаты «Зенита» освистали форварда Артёма Дзюбу, уходящего с поля в ходе замены в матче Лиги чемпионов с «Мальмё».

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Вместо Дзюбы на поле на 84-й минуте появился Андрей Мостовой.

Дзюба не отметился результативными действиями в матче со шведской командой.

Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслужила бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогали ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».

Зенит
4:0
Первый тайм: 1:0
Мальме
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