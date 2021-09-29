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21:47 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» в большинстве разгромил «Мальме» в домашнем матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Зенит
МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 29 сентября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев и Алексей Сутромин и Вендел.

С начала второго тайма россияне играли в большинстве. За фол последней надежды при счете 2:0 был удален защитник «Мальме» Анель Ахмедходжич.

Победа стала для «Зенита» первой в нынешнем розыгрыше турнира. Команда с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице. «Мальме» с нулем очков замыкает квартет.

В следующем туре «Зенит» 20 октября на своем поле примет «Ювентус». «Мальме» в тот же день на выезде встретится с «Челси».

Зенит
4:0
Первый тайм: 1:0
Мальме
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