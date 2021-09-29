«Зенит» в большинстве разгромил «Мальме» в домашнем матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в среду, 29 сентября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев и Алексей Сутромин и Вендел.

С начала второго тайма россияне играли в большинстве. За фол последней надежды при счете 2:0 был удален защитник «Мальме» Анель Ахмедходжич.

Победа стала для «Зенита» первой в нынешнем розыгрыше турнира. Команда с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице. «Мальме» с нулем очков замыкает квартет.