«Зенит» одержал крупнейшую победу в ЛЧ в своей истории

Сине-бело-голубые одержали крупнейшую победу в Лиге чемпионов в своей истории и впервые выиграли на групповом этапе Лиги чемпионов с разгромным счетом.

Ранее «Зенит» несколько раз побеждал в группе ЛЧ со счетом 3:1. В сезоне-2011/12 сине-бело-голубые обыграли «Порту», в сезоне-2015/16 — «Лион», а в сезоне-2019/20 — «Бенфику».