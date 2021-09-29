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29 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Почти не вспотев. «Зенит» разгромил «Мальме» и ждет «Ювентус»

Питерцы разгромили шведов на «Газпром Арене» со счетом 4:0.

Зенит
МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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О значимости этой Лиги чемпионов для «Зенита» и лично для Сергея Семака сказано достаточно. Две предыдущие попытки завершались большим разочарованием — четвертыми местами. Клубу и тренеру обязательно нужен шаг вперед. И его явно легче сделать не в противостояниях с «Челси», а в соперничестве с «Мальме».

Год назад в первом же туре питерцы дома уступили «Брюгге», задав настроение на весь розыгрыш. «Зенит» тогда предстал пассивным и даже где-то трусливым.

Шведский клуб, конечно, не чета бельгийскому, но кому только мы за последние пару лет в еврокубках не проигрывали. Тем приятнее, что сине-бело-голубые одержали крупную победу, почти не вспотев. На классе.

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Хозяева сразу организовали мощный стартовый натиск, с которым гости справиться не сумели: пару опасных ударов заблокировали, но за Клаудиньо на 9-й минуте уже не уследили. Затем «Зенит» чуть расслабился — стал несколько вальяжно двигаться в обороне, за что вполне мог поплатиться.

Семак, судя по всему, указал, что с такой заряженностью можно и лишиться победы. Что ж, тренера услышали, еще немного поднажали — забили второй, да еще заработали удаление защитника «Мальме». Дело в шляпе оказалось уже на 53-й минуте.

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Такого просто матча у «Зенита» в Европе не было давно. И трудно даже что-то предъявить за расслабленность в первом тайме. Во-первых, победителей не судят. А, во-вторых, сине-бело-голубые всегда могут сказать, что график непростой, сил должно хватить и на РПЛ, и на ЛЧ. А отдали они их ровно столько, чтобы одержать победу.

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4:0, три очка в кармане, без нервотрепки — вопросов нет.

Уже по матчу с «Челси», в котором «Зенит» показал отличное движение, не дав создать действующему победителю Лиги чемпионов даже трех голевых моментов, создалось впечатление, что в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира мира питерцы могут пошуметь. И уж точно не быть вялыми мальчиками для битья, как год назад.

Как минимум третьим в группе единственный представитель России в ЛЧ стать обязан — а это выход в евровесну. Да и «Ювентус» сейчас не так хорош, как мы привыкли, идет лишь на 10-м месте в серии А. Так что в следующих двух турах ждем интересные очные противостояния с туринцами.

Семак имеет шанс круто поднять свои акции, а «Зенит» — финишировать вторым, в зоне плей-офф Лиги чемпионов.

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Автор: Константин Алексеев

Зенит
4:0
Первый тайм: 1:0
Мальме
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