Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу матчей в Лиге чемпионов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду записал в свой актив очередной рекорд.
Манчестер Юнайтед
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду записал в свой актив очередной рекорд.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» он вышел в стартовом составе «МЮ».
Эта игра стала для него 178-й в карьере в Лиге чемпионов — что является абсолютным рекордом.
По этому показателю он обошел бывшего одноклубника по «Реалу» Икера Касильяса (177).