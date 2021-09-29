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29 сентября, источник: Sport24

Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду записал в свой актив очередной рекорд.

Манчестер Юнайтед
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» он вышел в стартовом составе «МЮ».

Эта игра стала для него 178-й в карьере в Лиге чемпионов — что является абсолютным рекордом.

По этому показателю он обошел бывшего одноклубника по «Реалу» Икера Касильяса (177).

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