Россия вернулась из нокдауна: «Зенит» разгромил «Мальме»

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Гимн Лиги чемпионов впервые в этом сезоне прозвучал в Санкт-Петербурге. Местный «Зенит» во второй встрече сезона-2021/22 принимал шведский «Мальме».

Сине-бело-голубые не стали ротировать состав по сравнению с последним матчем против самарских «Крыльев Советов» (2:1) в чемпионате России. Если сравнивать с игрой первого тура Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1), то главный тренер петербуржцев Сергей Семак поставил в центр нападения Артема Дзюбу вместо Сердара Азмуна. Российский форвард, кажется, начал набирать форму после невразумительного старта сезона.

Действующий чемпион Швеции, разгромно проигравший первый матч в Лиге чемпионов туринскому «Ювентусу», провел два изменения в составе. На правом фланге обороны Эрик Ларссон занял место травмированного Серена Риекса, а Исмаэль Диавара уступил место в воротах Йохану Далину.

Перед стартом матча болельщики «Зенита» вывесили баннер в память о жертвах блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года. Также на трибуне симфонический оркестр исполнил композицию «Оркестр» группы «Сплин», посвященную памяти жертв трагедии.

Спустя несколько секунд после того, как музыка утихла, прозвучал стартовый свисток. Хозяева резко стартовали. Уже на первой минуте Малком прорвался по правой бровке и навесил на Дзюбу, однако защита «Мальмё» вынесла мяч на угловой, а в следующей атаке все по тому же флангу Алексей Сутормин опасно прострелил в центр штрафной.

Первый острый момент не заставил себя ждать. Далер Кузяев с полуфланга отправил мяч на одиноко стоящего в районе 11-метровой отметки Дзюбу. Передача нашла адресата, однако форвард из ударной позиции пробил в защитника.

Помимо атак справа петербургский клуб активно прессинговал соперника вблизи ворот «Мальме», однако первый удар в створ все же нанесли гости.

После этой неразберихи «Зенит» организовал атаку и усилиями бразильских футболистов сумел открыть счет.

Распасовка вблизи штрафной гостей в исполнении треугольника Малком — Дуглас Сантос — Клаудиньо завершилась прострелом крайнего полузащитника на новичка сине-бело-голубых. Клаудиньо в касание прошил дальний нижний угол ворот.

И если в первые минуты после гола команды еще обменивались неплохими атаками, то ближе к середине второй двадцатиминутки «Зенит» отдал мяч сопернику и отказался от высокого прессинга. Казалось, что игра хозяев в обороне не позволит «Мальмё» организовать опасную атаку, но «Зенит» все же пропустил подачу с правого фланга на Йо Инге Бергета.

Скидка хавбека нашла капитана гостей Андреса Кристиансена, который мощно пробил из пределов штрафной. Голкиперу Станиславу Крицюку повезло, что мяч пролетел чуть выше ворот.

После этого момента игра успокоилась окончательно. «Зенит» подпускал игроков «Мальмё» все ближе к своей штрафной, довольствуясь возможностью организовывать контратаки.

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Команды поменялись ролями во второй половине тайма. Теперь уже гости стали экономить силы и отдали мяч сине-бело-голубым. Это привело к тому, что на 30-й минуте Дзюба после навеса на него скинул мяч на линию штрафной Клаудиньо, который отдал передачу на Малкома. Десятый номер издали пробил, но не смог попасть в створ.

«Зенит» старался разнообразить тактический рисунок игры. Дуглас Сантос временами смещался в центр, а Ракицкий переходил на позицию крайнего левого защитника. В центре обороны оставались Чистяков и Барриос. Иногда на левый фланг уходил Далер Кузяев.

Но если не считать пары моментов, когда защитники «Мальмё» дарили мяч игрокам «Зенита», сине-бело-голубые не преуспели в атаке. Снаряд редко доходил до ворот шведской команды.

Лишь в концовке тайма «Зенит» вновь создал опасный момент, однако не в позиционном нападении, а в контратаке. Малком получил мяч вблизи штрафной, ворвался туда и пробил с правой ноги, но в створ попасть не смог.

Арбитр не стал добавлять время к первой половине игры. 1:0 в пользу «Зенита».

Как и в первом тайме, во втором сине-бело-голубые вновь активно пошли вперед. После прострела Дугласа Сантоса мяч ушел на угловой. После розыгрыша стандарта мяч на дальней штанге достался Ракицкому.

Украинский защитник ложным замахом переложил мяч под правую ногу и навесил на Кузяева, который в одиночестве точно пробил головой. Далин не смог дотянуться до мяча — 2:0.

Уже спустя три минуты гости остались вдесятером. Кузяев едва не убежал один на один с голкипером, однако во время его прорыва мяч попал Анелю Ахмедходжичу в руку. Арбитр Анастасиос Сидиропулос сначала показал игроку «Мальмё» желтую карточку, однако после просмотра повтора поменял свое решение. Прямая красная.

После этого «Зенит» окончательно захватил инициативу. Хозяева уверенно чувствовали себя на половине поля соперника, красиво разыгрывали мяч между собой бразильские футболисты. Сине-бело-голубые действовали в атаке свободно и разнообразно: удары издали, навесы с флангов, прорывы в штрафную. Вот только к голу это не приводило, а взвинтить темп подопечные Семака не торопились.

Острый момент возник на 72-й минуте. Сутормин прорвался в штрафную по правому флангу и нанес удар в створ гостей, но Далин был на месте.

Во второй половине тайма в пару к Дзюбе в нападение вышел Азмун. Также на поле появился Александр Ерохин. Место им на поле уступили оба автора забитых мячей — Клаудиньо и Кузяев.

Казалось, что хозяева уже успокоились. Но в начале последней десятиминутки Сутормин, не встретив сопротивления, пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал точно в нижний угол ворот Далина.

Уже спустя минуту забивший мяч игрок был заменен на Кирилла Кравцова. Также вместо Дзюбы и Дугласа Сантоса на поле вышли Андрей Мостовой и Данил Круговой.

Российский форвард, который не был заметен все 80 минут игры, уходил с поля под свист родных трибун.

Вышедший на поле Азмун в добавленное ко второму тайму время создал два опасных момента. Сначала его удар головой под перекладину после подачи с правого фланга вытащил Далин. А уже на четвертой минуте иранец убежал в быструю атаку, пробил из штрафной по воротам. Голкипер отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Вендел, отравивший мяч в пустые ворота — 4:0.

Петербуржцы наконец прервали восьмиматчевую серию без побед в Лиге чемпионов. В предыдущий раз «Зениту» удалось обыграть французский «Лион» (2:0) 27 ноября 2019 года.

Благодаря успеху в Санкт-Петербурге, ставшему самым крупным в истории выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов, российский клуб набрал три очка и вышел на промежуточное второе место в группе H и останется там как минимум до завершения матча «Челси» с «Ювентусом», проходящего в эти минуты.