Семак после разгрома «Мальме»: не считает игру легкой, нашел прекрасное решение в атаке, объяснил ход с Барриосом в обороне (он за)

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

Сергей Семак: «После удаления игра стала спокойнее. Барриос прекрасно отреагировал на перевод в оборону»

— Мы хорошо начали. Наверное, минуты с 15−20-й игра выровнялась. Второй тайм тоже начали хорошо. После удаления играть стало существенно легче. В следующей игре и в ответной игре против «Мальме» будет намного сложнее. Сейчас матч удался и по результату, и по игре.

— Это самая легкая игра «Зенита» в этом сезоне?

— Конечно нет. Первый тайм мог закончиться с другим результатом, моменты были у обеих команд. А после второго мяча и удаления игра стала гораздо более спокойной.

— Стояла ли задача забить как можно больше?

— Нет, конечно. Главное — победа.

— Третий гол забили дальним ударом, достаточно редкий случай в нынешнем «Зените». Этот опыт будет использован в РПЛ?

— Забивать с дальних дистанций не так просто. Вес ударов из-за штрафной с 25 метров по xG минимальна, но у нас есть игроки, которые могут пробить. Ракицкий, Дуглас, Малком сегодня нанесли много ударов. Получилось забить один, но мы не зацикливаемся на этом.

Если есть возможность для удара, нужно бить. Если есть возможность улучшить ситуацию, нужно выбирать оптимальное развитие атаки.

— Появилась информация якобы Барриос недоволен переводом в оборону. Как он отреагировал, когда вы ему сказали о новой позиции?

— Барриос прекрасно отреагировал. Разговоры из серии «якобы» комментировать не хочется. Это позиция, на которой он играет хорошо, готов играть, никаких проблем нет. Я с ним лично два раза разговаривал: перед «Челси» и сейчас.

— Почему решили смещать Дугласа в середину при начале атак и насколько это решение сыграло?

— Это прекрасное решение. Мы выдвинули выше Кузяева, а Дугласа сдвинули немножко в центр.

— Понятно, что качество игры в обороне против «Челси» всех устроило, но сегодня ожидалась другая игра. В чем идея использования Барриоса в обороне в матчах, когда «Зенит» много владеет мячом?

— У нас сейчас нет двух основных защитников, которые играли бы в четверке. Естественно, такая позиция Барриоса добавляет надежности при быстрых атаках соперника, против команд, играющих в пять защитников.

При низком блоке всегда сложно накрывать крайних защитников. «Мальме» много играет флангами. Ларссон и Бергет — качественные игроки, которые сильны индивидуально, качество передач у обоих потрясающее.

Бергет за два неполных сезона набрал больше 20 очков по системе «гол+пас». Понятно, что он не всегда играет латераля, но это очень приличные цифры для флангового игрока.

Йон-Даль Томассон: «У “Зенита” есть шансы против “Ювентуса”. Посмотрите на xG матча с “Челси”

— Я всегда разочарован, когда мы проигрываем. Мог быть хороший результат, но мы играли против команды с совершенно другим бюджетом. Это тяжело, особенно, когда играешь в меньшинстве.

В первом тайме мы играли здорово, перегружали края, создавали моменты. Нужно было быть более эффективными в их реализации. Когда получаете второй мяч против таких игроков, становится очень тяжело. Последние голы были необязательными, но парни сражались.

Читайте также «Зенит» одержал крупнейшую победу в ЛЧ в своей истории

— Что произошло в первые минуты?

— На таком уровне решения нужно принимать быстро, мы играли против очень хорошей команды. И после гола действовали здорово. С «Ювентусом» были 25 хороших минут, сейчас даже больше.

Эти матчи — бонус. Конечно, хотелось бы разочаровать кого-то из соперников, но мы здесь, чтобы учиться. Мы противостоим очень хорошим командам с совершенно другим бюджетом.

— В следующем туре «Зенит» играет с «Ювентусом». У «Зенита» есть шансы?

— Очень простой вопрос. «Зенит» замечательно играл в Лондоне. Если вы посмотрите xG, поймете, кто должен был там выиграть. А «Челси» вообще-то победитель Лиги чемпионов. Конечно, у «Зенита» есть шансы.

— Что скажете об удалении?

— Думаю, красную карточку можно было давать. Для нас было тяжело играть в меньшинстве против такого соперника. Но, наверное, ситуация 50 на 50. Если играли бы дома, может, и не получили бы удаление.

— Чему «Мальме» может научиться после этой игры?

— Мы провели хорошую позиционную игру, создавали моменты, перегружали зоны. Соперник был даже запутан.

Мы не привыкли к игре в Лиге чемпионов, это высочайший уровень. И все-таки в первом тайме мы создавали моменты. Возможно, один-два гола даже были бы справедливыми.

— То, что у «Мальме» уже конец сезона, плюс вы играли все раунды квалификации, влияет на готовность команды на этом этапе сезона?

— У нас был жесткий график, но мы любим такое. Четыре раунда квалификации — замечательно. Конечно, мы рассчитываем на победу в чемпионате. Надеюсь, наши травмированные вернутся в ближайшие недели.

— Вы несколько раз сказали про бюджеты. Разница в них — одна из основных причин поражения?

— Если бы вы до игры сказали о ходе матча, я сказал бы, что мы все равно проиграем. Вы видели, что у нас были моменты. У «Зенита» отличные игроки, разница в бюджетах правда есть. Не все упирается в деньги, но мы потратили на трансферы всего один миллион. Это бросается в глаза.

— Какие цели у «Мальме» после двух поражений?