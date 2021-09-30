«Бавария» разгромила киевское «Динамо», забив пять мячей
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо».
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо».
Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.
На 12-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Динамо». Левандовски развёл мяч и вратаря в разные стороны.
На 27-й минуте польский форвард оформил дубль. Левандовски получил мяч на линии штрафной после вертикальной передачи Томаса Мюллера, сделал пару шагов вперёд и вколотил мяч в нижний угол.
На 68-й минуте Серж Гнабри довёл счёт до разгромного. Гнабри протащил мяч через половину поля, вошёл в штрафную площадь и вколотил мяч под перекладину.
Четвёртый гол забил Лерой Зане. Вингер «Баварии» с фланга хотел навесить, мяч срезался с ноги и влетел в ворота Игоря Бущана. Пятый гол мюнхенцев забил Эрик Шупо-Мотинг.