«Бавария» разгромила киевское «Динамо», забив пять мячей

Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

На 12-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Динамо». Левандовски развёл мяч и вратаря в разные стороны.

На 27-й минуте польский форвард оформил дубль. Левандовски получил мяч на линии штрафной после вертикальной передачи Томаса Мюллера, сделал пару шагов вперёд и вколотил мяч в нижний угол.

На 68-й минуте Серж Гнабри довёл счёт до разгромного. Гнабри протащил мяч через половину поля, вошёл в штрафную площадь и вколотил мяч под перекладину.