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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила киевское «Динамо», забив пять мячей

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо».

Бавария
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Источник: Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

На 12-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Динамо». Левандовски развёл мяч и вратаря в разные стороны.

На 27-й минуте польский форвард оформил дубль. Левандовски получил мяч на линии штрафной после вертикальной передачи Томаса Мюллера, сделал пару шагов вперёд и вколотил мяч в нижний угол.

На 68-й минуте Серж Гнабри довёл счёт до разгромного. Гнабри протащил мяч через половину поля, вошёл в штрафную площадь и вколотил мяч под перекладину.

Четвёртый гол забил Лерой Зане. Вингер «Баварии» с фланга хотел навесить, мяч срезался с ноги и влетел в ворота Игоря Бущана. Пятый гол мюнхенцев забил Эрик Шупо-Мотинг.

Бавария
5:0
Первый тайм: 0:0
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