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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» проиграл «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

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На 53-й минуте первый гол забил форвард «Вильярреала» Пако Алькасер. «Вильярреалу» удался быстрый выход из обороны в атаку, Ману Тригерос сделал пас в штрафную, Арно Груневелд убежал от Диогу Дало и прострелил во вратарскую — Пако Алькасер подставил ногу и переправил мяч в сетку.

Через семь минут манкунианцы сравняли счёт. Бруну Фернандеш мягко навесил с правого фланга на линию штрафной, Алекс Теллес подстроился и пробил с лёта в дальний угол ворот.

Победный гол забил Криштиану Роналду на пятой добавленной минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) располагается на последней строчке.

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