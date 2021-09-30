«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

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На 53-й минуте первый гол забил форвард «Вильярреала» Пако Алькасер. «Вильярреалу» удался быстрый выход из обороны в атаку, Ману Тригерос сделал пас в штрафную, Арно Груневелд убежал от Диогу Дало и прострелил во вратарскую — Пако Алькасер подставил ногу и переправил мяч в сетку.

Через семь минут манкунианцы сравняли счёт. Бруну Фернандеш мягко навесил с правого фланга на линию штрафной, Алекс Теллес подстроился и пробил с лёта в дальний угол ворот.

Победный гол забил Криштиану Роналду на пятой добавленной минуте.