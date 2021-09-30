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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы

Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).

Ювентус
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Источник: Reuters
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Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол был забит в самом начале второй половины встречи.

Сразу после свистка на 2-й тайм Федерико Бернардески красиво обработал мяч грудью, изящно внешней стороной стопы покатив мяч в штрафную «Челси», откуда Федерико Кьеза пробил точно в ближнюю девятку.

Главным арбитром матча был испанец Хесус Хиль Мансано, помогали ему ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервным рефери был Хосе Мунуэра Монтера.

Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».

Ювентус
1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
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