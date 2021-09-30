«Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы

Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол был забит в самом начале второй половины встречи.

Сразу после свистка на 2-й тайм Федерико Бернардески красиво обработал мяч грудью, изящно внешней стороной стопы покатив мяч в штрафную «Челси», откуда Федерико Кьеза пробил точно в ближнюю девятку.

Главным арбитром матча был испанец Хесус Хиль Мансано, помогали ему ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервным рефери был Хосе Мунуэра Монтера.