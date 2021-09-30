«Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы
Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).
Ювентус
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).
Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол был забит в самом начале второй половины встречи.
Сразу после свистка на 2-й тайм Федерико Бернардески красиво обработал мяч грудью, изящно внешней стороной стопы покатив мяч в штрафную «Челси», откуда Федерико Кьеза пробил точно в ближнюю девятку.
Главным арбитром матча был испанец Хесус Хиль Мансано, помогали ему ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервным рефери был Хосе Мунуэра Монтера.
Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».