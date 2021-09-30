Концентрат ужаса «Барсы»: худший старт в Лиге чемпионов, минимум шансов выйти из группы

У «Барселоны» все плохо, победа в чемпионате пустила нам пыль в глаза: «Бенфике» проиграли 0:3. В первом туре было столько же от «Баварии».

От португальцев пропустили уже на второй минуте, когда финтами раскачали Эрика Гарсию — Тер Стеген не потащил в ближнем. Во втором тайме португальцы добавили еще два: с игры и с пенальти — депрессия выглядит так.

В первом тайме Роналд Куман заменил Жерара Пике — у защитника была желтая. The Athletic пишет, что травмы не было, видимо тренер испугался удаления. А что случилось в конце матча? Красную получил Гарсия. Все действия и решения мимо.

• «Барса» на последнем месте в группе — у «Баварии» шесть очков, «Бенфика» на втором с четырьмя, у киевского «Динамо» была ничья с португальцами.

• Такого ужасного старта евросезона у «Барселоны» не было с сезона-1972/73. Тогда начинали с двух поражений от «Порту» и вылета из Кубка УЕФА.

• Во времена Лиги чемпионов и групповых этапов последний вылет каталонцев — в 2000-м. Тогда «Барса» не вышла из группы с «Лидсом», «Миланом» и «Бешикташем». Но даже тогда начали с уверенной победы над англичанами — и в итоге вышли в Кубок УЕФА.

• Старт без побед был в 1997-м: начали с поражения от «Ньюкасла», продолжили ничьей с «ПСВ Эйндховен», а дальше были 0:3 и 0:4 от киевского «Динамо» в спаренных матчах и последнее место в группе.

• Первый раз в истории клуба нет ни одного очка после двух туров Лиги чемпионов: было 140 случаев, когда начинали с нулем и только в 12 из них (это всего 8,6%). Так что-либо чудо, либо позор.

• Впервые с 1997-го у «Барселоны» пять подряд игр Лиги чемпионов без побед: в конце прошлого розыгрыша были поражения от «Ювентуса» в группе, от «ПСЖ» в ⅛ финала и ничья с ними же.

• У «Барселоны» за четыре тайма в Лиге чемпионов ни одного удара в створ, какие тут голы и очки.