Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.09
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
21
Футбол. Еврокубки
29.09
Вольфсбург
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
29.09
Зальцбург
Лилль
21
Футбол. Еврокубки
29.09
Ювентус
Челси
10
Футбол. Еврокубки
29.09
Бавария
Динамо К
50
Футбол. Еврокубки
29.09
Бенфика
Барселона
30
Футбол. Еврокубки
29.09
Аталанта
Янг Бойз
10
Футбол. Еврокубки
29.09
Зенит
Мальме
40
Футбол. Первый дивизион
29.09
Торпедо
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
29.09
Велес
КАМАЗ
00
Футбол. Первый дивизион
29.09
Акрон
Енисей
41
Футбол. Первый дивизион
29.09
Алания
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
29.09
Текстильщик
Балтика
32
Футбол. Первый дивизион
29.09
Кубань
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
29.09
Краснодар-2
Ротор
11
Футбол. Первый дивизион
29.09
Спартак-2
Томь
31
Футбол. Первый дивизион
29.09
Олимп-Долгопрудный
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
29.09
СКА-Хабаровск
Волгарь
10
Все события
Фоторепортажи
10Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Концентрат ужаса «Барсы»: худший старт в Лиге чемпионов, минимум шансов выйти из группы

Кажется, до матчей с киевским «Динамо» Куман не доработает.

Барселона
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

У «Барселоны» все плохо, победа в чемпионате пустила нам пыль в глаза: «Бенфике» проиграли 0:3. В первом туре было столько же от «Баварии».

От португальцев пропустили уже на второй минуте, когда финтами раскачали Эрика Гарсию — Тер Стеген не потащил в ближнем. Во втором тайме португальцы добавили еще два: с игры и с пенальти — депрессия выглядит так.

В первом тайме Роналд Куман заменил Жерара Пике — у защитника была желтая. The Athletic пишет, что травмы не было, видимо тренер испугался удаления. А что случилось в конце матча? Красную получил Гарсия. Все действия и решения мимо.

Источник: AP 2021

• «Барса» на последнем месте в группе — у «Баварии» шесть очков, «Бенфика» на втором с четырьмя, у киевского «Динамо» была ничья с португальцами.

• Такого ужасного старта евросезона у «Барселоны» не было с сезона-1972/73. Тогда начинали с двух поражений от «Порту» и вылета из Кубка УЕФА.

• Во времена Лиги чемпионов и групповых этапов последний вылет каталонцев — в 2000-м. Тогда «Барса» не вышла из группы с «Лидсом», «Миланом» и «Бешикташем». Но даже тогда начали с уверенной победы над англичанами — и в итоге вышли в Кубок УЕФА.

• Старт без побед был в 1997-м: начали с поражения от «Ньюкасла», продолжили ничьей с «ПСВ Эйндховен», а дальше были 0:3 и 0:4 от киевского «Динамо» в спаренных матчах и последнее место в группе.

• Первый раз в истории клуба нет ни одного очка после двух туров Лиги чемпионов: было 140 случаев, когда начинали с нулем и только в 12 из них (это всего 8,6%). Так что-либо чудо, либо позор.

• Впервые с 1997-го у «Барселоны» пять подряд игр Лиги чемпионов без побед: в конце прошлого розыгрыша были поражения от «Ювентуса» в группе, от «ПСЖ» в ⅛ финала и ничья с ними же.

• У «Барселоны» за четыре тайма в Лиге чемпионов ни одного удара в створ, какие тут голы и очки.

Источник: AP 2021

Следующие два матча «Барсы» в ЛЧ — как раз против киевского «Динамо». И кажется, что Куман до них не доработает.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Почти не вспотев. «Зенит» разгромил «Мальме» и ждет «Ювентус»
«Бавария» разгромила киевское «Динамо», забив пять мячей
«Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы
Великий Роналду не знает пощады
«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе
Финские власти превратили матч «Йокерита» и «Ак Барса» в фарс
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь