Безудержное счастье Криштиану: принес «МЮ» победу на 90+5 и сорвал футболку
Вернул Ферги-тайм.
Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов: таблица и календарь
Вернул Ферги-тайм.
Криштиану Роналду вернул на «Олд Траффорд» Ферги-тайм: на последней добавленной минуте (90+5) он вонзил победый мяч в ворота «Вильярреала» (2:1).
Это пятый гол 36-летней легенды в пяти матчах после возвращения в «МЮ». В первом туре ЛЧ он забил «Янг Бойз» (1:2).
Безумная радость.
И не жаль желтой за футболку.
Потому что распирает.
Только посмотрите.
С другого ракурса.
Статистика Криштиану Роналду в Лиге чемпионов:
• Рекордсмен по голам — 136.
• Рекордсмен по количеству матчей — 178.
• Рекордсмен по голам за сезон — 17.
• Рекордсмен по голам в плей-офф — 67.
• Рекордсмен по голам после 90-й минуты — 12 мячей, ближе всех Месси с 6.