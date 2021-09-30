Безудержное счастье Криштиану: принес «МЮ» победу на 90+5 и сорвал футболку

Криштиану Роналду вернул на «Олд Траффорд» Ферги-тайм: на последней добавленной минуте (90+5) он вонзил победый мяч в ворота «Вильярреала» (2:1).

Это пятый гол 36-летней легенды в пяти матчах после возвращения в «МЮ». В первом туре ЛЧ он забил «Янг Бойз» (1:2).

Безумная радость.

И не жаль желтой за футболку.

Потому что распирает.

Только посмотрите.

С другого ракурса.

Статистика Криштиану Роналду в Лиге чемпионов:

• Рекордсмен по голам — 136.

• Рекордсмен по количеству матчей — 178.

• Рекордсмен по голам за сезон — 17.

• Рекордсмен по голам в плей-офф — 67.