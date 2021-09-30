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11:21 (мск), источник: Sports.Ru

Безудержное счастье Криштиану: принес «МЮ» победу на 90+5 и сорвал футболку

Вернул Ферги-тайм.

Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов: таблица и календарь
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Криштиану Роналду вернул на «Олд Траффорд» Ферги-тайм: на последней добавленной минуте (90+5) он вонзил победый мяч в ворота «Вильярреала» (2:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Это пятый гол 36-летней легенды в пяти матчах после возвращения в «МЮ». В первом туре ЛЧ он забил «Янг Бойз» (1:2).

Безумная радость.

Источник: Reuters

И не жаль желтой за футболку.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters

Потому что распирает.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters

Только посмотрите.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters

С другого ракурса.

Источник: AFP 2021
Источник: AFP 2021

Статистика Криштиану Роналду в Лиге чемпионов:

• Рекордсмен по голам — 136.

• Рекордсмен по количеству матчей — 178.

• Рекордсмен по голам за сезон — 17.

• Рекордсмен по голам в плей-офф — 67.

• Рекордсмен по голам после 90-й минуты — 12 мячей, ближе всех Месси с 6.

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
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