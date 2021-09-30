«Спартак» и «Локомотив» в четверг проведут матчи группового этапа футбольной Лиги Европы

ТАСС, 30 сентября. Российские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» 30 сентября сыграют матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. Обе команды проведут гостевые встречи в Италии — красно-белые сыграют с «Наполи», соперником железнодорожников станет «Лацио».

«Спартак» проведет свой матч первым, встреча с «Наполи» пройдет в Неаполе и начнется в 19:45 мск. Обе команды выступают в группе С вместе с польской «Легией» и английским «Лестером», их встреча пройдет в Варшаве и также стартует в 19:45 мск. В матчах первого тура «Спартак» на своем поле проиграл «Легии» со счетом 0:1, «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал на онлайн-конференции, что матч против «Наполи» является отличным вызовом для команды. «Для начала мы должны понять и признать, что нам предстоит матч с очень сложным соперником, — сказал Витория. — Очень хорошая команда с прекрасным результатом, это первый шаг, дальше многие думают, что “Наполи” будет проще, чем нам. Нам нужно сохранить концентрацию, играть в свой футбол, не изменять себе. Мы противостоим сильной команде, хотим выглядеть достойно, нашими преимуществами являются характер, команда, наша мотивация, победа для нас важна».

Капитан красно-белых Георгий Джикия также отметил силу соперника, но при этом рассказал об отсутствии напряжения перед игрой. «Есть игровое волнение, но все мы понимаем, что “Наполи” — грозный соперник, поэтому нужно со всей серьезностью подойти к игре и выполнить все то, что говорит тренер, — сказал Джикия на онлайн-конференции. — Всегда нужно выкладываться, такая игра, когда нужно сделать все возможное. Очень крепкий, сильный соперник, который показывает все на футбольном поле. Смотрел игру с “Лестером”, последнюю игру, сам убедился, что крепкая команда, которая заслуженно идет на первом месте в чемпионате Италии».

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 30.09.2021, 19:45 Наполи - Спартак -

В матче против «Наполи» не сыграют Николай Рассказов, Илья Кутепов, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин и Джордан Ларссон. Как сообщил Витория журналистам, эти игроки пока не готовы. «Мы используем разные возможности, чтобы справиться с этой проблемой, у нас достаточно большая команда, мы используем разных игроков», — сказал Витория. В составе итальянского клуба игру может пропустить словацкий полузащитник Станислав Лоботка.

Главный тренером «Наполи» является итальянец Лучано Спаллетти, который тренировал российский «Зенит» с 2009 по 2014 год, после онлайн-конференции он обратился к российским болельщикам. «Привет моим русским друзьям», — сказал Спаллетти. «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков в шести матчах, «Спартак» с 13 очками после девяти матчей располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды ранее встречались в ⅛ финала Кубка чемпионов сезона-1990/91, оба матча завершились со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались красно-белые (5:3).

«Локомотив» проведет матч в Риме

Встреча «Лацио» — «Локомотив» пройдет в Риме и начнется в 22:00 мск. Также в группе Е выступают французский «Марсель» и турецкий «Галатасарай». После первого тура «Локомотив» идет на третьем месте с одним очком, первую строчку занимает «Галатасарай» (3), вторую — «Марсель» (1), на последней, четвертой идет «Лацио» (0).

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что у команды есть шанс в матче с «Лацио». «Ребята готовы биться в каждом матче, это правильный подход к любому сопернику, — сказал Николич на онлайн-конференции. — Только нужно добавить тактической дисциплины, уверенности и качества в атаке. Чувствую, что будет хороший матч, мне кажется, что шанс у нас есть. Мне кажется, мы хорошо подготовились, у нас всегда есть уверенность, что мы покажем качественную игру».

Нападающий железнодорожников Федор Смолов отметил, что для него игра против «Лацио» является проверкой уровня команды, каждого игрока. «Мы рады тому, что нам удалось не проиграть в первой игре (матч первого тура против “Марселя” завершился со счетом 1:1 — прим. ТАСС), хоть заканчивали игру в меньшинстве и с пенальти, — сказал Смолов на онлайн-конференции. — Этот результат говорит о том, что мы можем биться на равных, плюс мы три года подряд играли в Лиге чемпионов, этот опыт дает нам надежду на то, что мы сможем и дальше показывать такой же результат, как и в прошлом матче. Знаем, что “Лацио” сильный соперник, там играют хорошие игроки».

В составе «Локомотива» из-за травмы точно не сыграет защитник Станислав Магкеев, которому после игры с «Химками» (0:0) в РПЛ был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Также встречу пропустит защитник Наир Тикнизян, который получил красную карточку в игре против «Марселя». У «Лацио» могут не сыграть полузащитник Маттиа Цакканьи и нападающий Бобби Адеканье.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа E, 30.09.2021, 22:00 Лацио - Локомотив -

«Локомотив» и «Лацио» ранее встречались в 1999 году в рамках полуфинала Кубка обладателей кубков, оба матча завершились вничью (1:1 в Москве и 0:0 в Риме), итальянский клуб вышел в финал турнира за счет гостевого гола и впоследствии стал обладателем трофея. «Лацио» с 11 очками после шести туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Локомотив» с 17 очками после девяти матчей располагается на третьей позиции в таблице РПЛ.