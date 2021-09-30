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01:06 (мск), источник: Sport24

Великий Роналду не знает пощады: установил новый рекорд в ЛЧ и забил победный в компенсированное время

Фанаты «Ман Юнайтед» в восторге.

Манчестер Юнайтед
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Последние месяцы Криштиану Роналду беспощадно затыкает своих хейтеров. Сначала он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Красиво вернулся в «МЮ», выбрав его вместо более успешного «Сити». Побил рекорд по количеству голов в национальных командах, а потом еще и по новой дебютировал на «Олд Траффорд», оформив дубль.

Но похоже, что даже этого 36-летнему Роналду мало. По крайней мере, останавливаться он не собирается.

Этой ночью Криш попал в стартовый состав на матч «Ман Юнайтед» против «Вильярреала» — и установил очередной рекорд в своей карьере.

Теперь португалец абсолютный рекордсмен по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов. Игра против «Вильярреала» стала для него 178-й в карьере, если брать только встречи ЛЧ. Раньше с Роном мог соревноваться экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, но Криш обошел и его.

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В какой-то момент могло показаться, что завтра Роналду будут поздравлять только с этим: большую часть встречи с «Вильярреалом» он провел неважно. Испанская команда вообще могла победить, но на ее гол, забитый вскоре после перерыва, ответил Теллес с передачи Бруну.

В это время над Роналду посмеивались в социальных сетях.

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И зря — потому что в компенсированное время, при счете 1:1, случилось ЭТО. Роналду зарешал и принес своей команде победу.

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Еще пара фактов, чтобы вы наверняка поняли, насколько Роналду великий:

  • У Криштиану 136 голов в матчах Лиги чемпионов. Он лидер и тут — за ним в списке лучших идут Лео Месси (121 гол) и Роберт Левандовски (75). Напоминаем, что Роналду потребовалось всего 178 матчей, чтобы набить такой результат.
  • Ну и промежуточные итоги возвращения португальца в «Ман Юнайтед» — 5 голов в 5 матчах. А ведь кто-то сомневался, что оно тогда стоит.

Если вам мало и этого — то просто взгляните на торс Криша. Ну какие еще вопросы?

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Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
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