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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бенфика» превратила «Барселону» в «Спартак». У команды Кумана 0 ударов в створ в ЛЧ

«Барса» — худший клуб Лиги чемпионов наряду с «Мальмё».

Бенфика
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Источник: Reuters

«Барселона» в этой Лиге чемпионов пролетает как фанера над Парижем, в который уехал Лео Месси. В первом туре группового этапа каталонцы с треском провалились дома с «Баварией», разгромно проиграв 0:3. У «Барсы» ничего не получалось в игре с немцами — всего пять ударов, ноль в створ. Во втором туре команда Рональда Кумана приехала в Лиссабон, чтобы взять первые очки в матче с «Бенфикой». Опять не вышло.

Разгромное поражение в Лиссабоне

Сине-гранатовые начали матч с небольшим преимуществом: владели мячом, совершали много передач, но мало проводили опасных атак. Однако всё это было уже при счёте 1:0 в пользу «Бенфики». Хозяева забили первый гол уже на 3-й минуте — Нуньес совершил отличный забег и ударом из штрафной послал мяч в нижний угол ворот. У тер Штегена не было шансов спасти. «Бенфика» грамотно играла в первом тайме: блокировала удары, ловила соперника в офсайд, не давала проходить через фланги.

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Во втором тайме инициатива перешла в руки лиссабонского клуба. На 68-й минуте Куман произвёл сразу три замены, выпустив Гонсалеса, Фати и Коутиньо, но ничего не помогало. Через минуту после этих перестановок «Барселона» пропустила второй — Рафа Силва, получив мяч на подборе в штрафной, точно пробил. Два гола и замены от Жорже Жезуша обескуражили «Барселону». Сине-гранатовые за весь второй тайм нанесли один (!) удар в сторону ворот и ноль в створ. «Бенфика» же была агрессивна: пробила девять раз (четыре в створ) и сделала счёт крупным — 3:0. Нуньес оформил дубль, отличившись с пенальти. На 87-й минуте каталонцы добили сами себя — Гарсия получил вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную. «Бенфика» превратила «Барсу» в «Спартак», который в квалификации ЛЧ выглядел так же слабо на «Да Луш».

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Финальный свисток в Лиссабоне зафиксировал тот факт, что у «Барселоны» последнее место в группе ЛЧ, ноль очков, ноль голов и ноль ударов в створ за два матча. Хуже показатели среди 32 команд только у «Мальмё» (но шведы хотя бы в створ попадали).

«В Лиге чемпионов чудес ждать не стоит»

Неделю назад на пресс-конференции Куман произнёс важные слова после поражения от «Баварии» и ничьей с «Гранадой».

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«Клуб при мне в качестве тренера находится в стадии восстановления. Спортивные результаты связаны с финансовыми обстоятельствами. Это означает, что клуб и команду необходимо перестраивать, не имея возможности делать большие инвестиции. Это требует времени. Молодые таланты через пару лет могут стать мировыми звёздами. Хорошо, что у молодых игроков будут такие возможности, как у Хави и Иньесты, но требуется терпение. Остаться на высокой позиции в Ла Лиге было бы успехом. В Лиге чемпионов чудес ждать не стоит. Игра в Европе — хорошая школа. К поражению от “Баварии” нужно подходить с этой точки зрения. Процесс, в котором мы находимся, заслуживает безоговорочной поддержки. Поддержите те процессы, которые мы выполняем. Это происходит не впервые в истории. Рассчитываем на вашу поддержку в эти трудные времена. Мы как команда очень довольны огромной поддержкой болельщиков, подобной той, которая была у нас против “Гранады”. Да здравствует “Барса”», — пафосно закончил речь главный тренер.

И, кажется, Куман прав. «Барселона» не является тем клубом, которым была несколько лет назад, а информация о её зарплатном фонде только подтверждает гипотезу о том, что сине-гранатовые слишком ограничены в ресурсах и тонут в проблемах. В сезоне-2021/2022 у каталонцев потолок зарплат на € 642 млн меньше, чем у «Реала» (€ 739 млн против € 97 млн). Всё это из-за огромных убытков в прошлом году.

Павел Прохоров

Бенфика
3:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
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