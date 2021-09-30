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21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
11:52 (мск), источник: ТАСС

Россия оторвалась от Украины в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»

Петербуржцы обыграли шведский «Мальмё» со счетом 4:0, киевское «Динамо» крупно уступило германской «Баварии» (0:5), «Шахтер» сыграл вничью с итальянским «Интером» (0:0).

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Победа петербургского «Зенита» над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов позволила России набрать 0,4 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и оторваться от Украины, чьи клубы за два игровых дня набрали 0,2 балла.

Россия начинала нынешний еврокубковый сезон на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, однако из-за плохих результатов команд в квалификационных раундах Лиги чемпионов («Спартак» дважды уступил «Бенфике» с одинаковым счетом 0:2) и Лиги конференций («Рубин» и «Сочи» в третьем квалификационном этапе проиграли польскому «Ракуву» и сербскому «Партизану» соответственно) опустилась на десятую строчку. «Зенит» является единственным представителем России на групповом этапе Лиги чемпионов — команда попала туда напрямую как победитель чемпионата России. В Лиге Европы выступают обладатель Кубка России «Локомотив» и «Спартак».

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Украину в Лиге чемпионов представляют киевское «Динамо» и «Шахтер», в Лиге конференций выступает «Заря». На квалификационных стадиях еврокубковый сезон завершили «Колос» и «Ворскла».

В среду «Зенит» дома обыграл «Мальмё» со счетом 4:0. Киевское «Динамо» в этот же день крупно уступило германской «Баварии» (0:5), «Шахтер» во вторник сыграл вничью с итальянским «Интером» (0:0).

Россия набрала 31,282 балла, Украина отстает на 0,682 балла. В четверг матчи второго тура группового этапа Лиги Европы проведут российские «Локомотив» и «Спартак» — железнодорожники в Риме сыграют с «Лацио», красно-белые встретятся в Неаполе с «Наполи». В Лиге конференций украинская «Заря» сыграет на своем поле с «Ромой».

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

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Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 2,100) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в ⅛ финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

Зенит
4:0
Первый тайм: 1:0
Мальме
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