Дебютный гол Месси за «ПСЖ» претендует на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов

ТАСС, 30 сентября. Дебютный гол аргентинского нападающего Лионеля Месси в составе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» претендует на звание лучшего во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«ПСЖ» во вторник дома со счетом 2:0 обыграл английский «Манчестер Сити», Месси стал автором второго гола на 74-й минуте.

Также на звание лучшего гола второго тура претендуют мячи футболиста молдавского «Шерифа» Себастьена Тилля в ворота мадридского «Реала» (2:1), нападающего испанского «Атлетико» Антуана Гризманна в матче против «Милана» (2:1) и защитника английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Телллеса в игре против «Вильярреала» (2:1).

Месси заключил контракт с «ПСЖ» 10 августа. Ранее он выступал только за «Барселону», в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.