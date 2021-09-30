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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Базеля» оценил уровень «Кайрата». У швейцарского клуба есть потери перед матчем Лиги конференций

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен прокомментировал предстоящий матч против алматинского «Кайрата» во втором туре группового этапа Лиги конференций. Его слова приводит пресс-служба швейцарского клуба.

Базель
КайратЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Мы должны смириться с тем фактом, что у наших оппонентов нет очень громких имен, но это не повод недооценивать их или их чемпионат. Мы встречаемся с опытным, сыгранным коллективом с индивидуально хорошими игроками. Команда быстро ищет вертикальный путь вперед и сильна на втором этаже. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны сделать так, чтобы соперник не проявил своих сильных сторон», — сказал Рахмен.

Футбол

Лига конференций 2021/2022
Группа H, 30.09.2021, 22:00

Базель-Кайрат-

Также наставник «Базеля» рассказал о потерях в команде. Так, помимо травмированного защитника Андреа Падулы, из строя выбыли его коллеги по амплуа Гонсалу Кардозу и Рауль Петретта.
Петретта получил травму икроножной мышцы во время разминки перед игрой против «Цюриха». Его заменит Томаш Тавариш.

В то же время в строй могут вернуться нападающие Себастьяно Эспозито и Эдон Жегрова.

Сам матч «Базель» — «Кайрат» пройдет в Швейцарии в ночь с 30 сентября на 1 октября.
В первом туре «Кайрат» дома сыграл вничью с «Омонией» (0:0), а «Базель» поделил очки с «Карабахом» (0:0).

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