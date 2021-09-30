Тренер «Базеля» оценил уровень «Кайрата». У швейцарского клуба есть потери перед матчем Лиги конференций

«Мы должны смириться с тем фактом, что у наших оппонентов нет очень громких имен, но это не повод недооценивать их или их чемпионат. Мы встречаемся с опытным, сыгранным коллективом с индивидуально хорошими игроками. Команда быстро ищет вертикальный путь вперед и сильна на втором этаже. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны сделать так, чтобы соперник не проявил своих сильных сторон», — сказал Рахмен.
Также наставник «Базеля» рассказал о потерях в команде. Так, помимо травмированного защитника Андреа Падулы, из строя выбыли его коллеги по амплуа Гонсалу Кардозу и Рауль Петретта.
Петретта получил травму икроножной мышцы во время разминки перед игрой против «Цюриха». Его заменит Томаш Тавариш.
В то же время в строй могут вернуться нападающие Себастьяно Эспозито и Эдон Жегрова.
Сам матч «Базель» — «Кайрат» пройдет в Швейцарии в ночь с 30 сентября на 1 октября.
В первом туре «Кайрат» дома сыграл вничью с «Омонией» (0:0), а «Базель» поделил очки с «Карабахом» (0:0).