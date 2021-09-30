Российских болельщиков отказались пускать в Италию на матч Лиги Европы

По информации источника, представители итальянской полиции уведомили об этом решении Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что на стадион в Италии отказались допустить фанатов, не являющихся гражданами Евросоюза или не имеющих вида на жительство (ВНЖ) в ЕС.