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17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских болельщиков отказались пускать в Италию на матч Лиги Европы

Российские болельщики «Локомотива» не будут допущены на матч второго тура Лиги Европы против римского «Лацио». Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа E, 30.09.2021, 22:00

Лацио-Локомотив-

По информации источника, представители итальянской полиции уведомили об этом решении Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что на стадион в Италии отказались допустить фанатов, не являющихся гражданами Евросоюза или не имеющих вида на жительство (ВНЖ) в ЕС.

Встреча «Локомотива» против «Лацио» пройдет в четверг, 30 сентября. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

В первом матче «железнодорожники» дома сыграли вничью с французским «Марселем». Встреча завершилась со счетом 1:1.

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