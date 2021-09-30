Орлов рассказал, что ему не понравилось в игре «Зенита» в победном матче с «Мальме»

— «Зенит» выиграл у «Мальме» 4:0. С точки зрения результата — прекрасно. А с точки зрения игры вас все устроило?

— Нет, конечно. После забитого мяча почему-то отошли назад, старались сбить темп. Я понять не могу. Дома, конечно, надо прессинговать. Особенно такую команду, как «Мальме». Ведь все команды, которые играют дома, прессингуют все 90 минут, стараются держать темп и как можно больше забить. А «Зенит» приостановился. И был же хороший момент у соперника. Хорошо, что пробили выше ворот. А мог бы попасть в ворота, и игра бы выровнялась.

21 фотография 21 фотография 21 фотография Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»

«Зенит» не уверен в своих силах. Я понимаю, что есть всякие косвенные причины. И состояние до игры: ни разу не выигрывали в последнее время. Но надо быть верным себе. Вот после перерыва другое дело. Когда Ракицкий делал голевой пас, находясь в пяти-семи метрах от штанги на правом фланге. Ясно, что пошли вперед. Ну и молодец, конечно, Далер Кузяев. Его вклад был вчера огромен. С первой минуты он гулял между линиями, подключался и слева, и справа. Был легким. Мало того, что гол забил, так он еще и выбил игрока. Это же он обгонял соперника, переиграл его. А дальше рука, удаление. Поэтому были свои герои. Но у «Зенита» перед игрой в Лиге чемпионов большие проблемы. И над этим надо работать. Но они этим и занимаются.

— Нынешнему Зениту стоит ставить скромные цели — обойти «Мальме» и выйти в Лигу Европы? Или эта команда способна пободаться с «Ювентусом» и «Челси»?

— Конечно, не готова. Сколько ошибок в обороне! Но надо играть. Каждый матч — это новая страница. «Ювентус», может быть, не будет играть против «Зенита» так, как играл против «Челси». Но надо играть самим и исходить из своей игры.