Каррера отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Наполи»

«К сожалению, видел лишь второй тайм… Но даже этого времени мне хватило, чтобы понять: “Спартак” показывает очень приличный футбол против “Наполи”. Очень рад, ведь команда одержала заслуженную победу! Вперёд, “Спартак”!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.