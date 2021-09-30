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22:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых в матче с «Наполи» в Лиге Европы. Встреча закончилась со счётом 3:2.

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Источник: Чемпионат.com

«К сожалению, видел лишь второй тайм… Но даже этого времени мне хватило, чтобы понять: “Спартак” показывает очень приличный футбол против “Наполи”. Очень рад, ведь команда одержала заслуженную победу! Вперёд, “Спартак”!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Легия» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. В 1-м туре Лиги Европы польский клуб обыграл «Спартак» в гостях со счётом 1:0.

Москвичи находятся на 2-м месте в турнирной таблице. Красно-белые набрали три очка. «Наполи» и «Лестер» набрали по одному очку. Команды делят 3-е место.

В следующем туре «Легия» сыграет в гостях с «Наполи». «Спартак» в 3-м туре встретится с «Лестером», матч пройдёт в Москве.

Наполи
2:3
Первый тайм: 1:0
Спартак
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