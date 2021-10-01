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00:08 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» уступил итальянскому «Лацио» в матче Лиги Европы

ТАСС, 1 октября. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 0:2 уступил итальянскому «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Локомотив
Лацио
Марсель
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Мячи забили Тома Башич (13-я минута) и Патрисио Габаррон (38).

«Локомотив» и «Лацио» встречались в 1999 году в рамках полуфинала Кубка обладателей кубков, оба матча завершились вничью (1:1 в Москве и 0:0 в Риме), итальянский клуб вышел в финал турнира за счет гостевого гола и впоследствии стал обладателем трофея. «Лацио» с 11 очками после шести туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Локомотив» с 17 очками после девяти матчей располагается на третьей позиции в таблице чемпионата России.

«Локомотив» не может одержать победу в еврокубках на протяжении 13 матчей, последний раз железнодорожники сумели победить в матче Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (2:1) в 2019 году.

В другом матче группы Е французский «Марсель» дома сыграл вничью с турецким «Галатасараем» (0:0). В таблице лидирует «Галатасарай» (4 очка), далее идут «Лацио» (3), «Марсель» (2) и «Локомотив» (1). В третьем туре «Локомотив» дома сыграет с «Галатасараем» 21 октября, «Лацио» в этот же день примет «Марсель».

Лацио
2:0
Первый тайм: 2:0
Локомотив
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