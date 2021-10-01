«Локомотив» уступил итальянскому «Лацио» в матче Лиги Европы

Мячи забили Тома Башич (13-я минута) и Патрисио Габаррон (38).

«Локомотив» и «Лацио» встречались в 1999 году в рамках полуфинала Кубка обладателей кубков, оба матча завершились вничью (1:1 в Москве и 0:0 в Риме), итальянский клуб вышел в финал турнира за счет гостевого гола и впоследствии стал обладателем трофея. «Лацио» с 11 очками после шести туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Локомотив» с 17 очками после девяти матчей располагается на третьей позиции в таблице чемпионата России.

«Локомотив» не может одержать победу в еврокубках на протяжении 13 матчей, последний раз железнодорожники сумели победить в матче Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (2:1) в 2019 году.