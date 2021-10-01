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00:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» едва не сделал камбэк с 0:4, но потерпел первое поражение в группе Лиги конференций

Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от швейцарского «Базеля» во втором туре группового раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Базель
КайратЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча команд прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Причем по ходу игры «Базель» вел с преимуществом в четыре мяча.

Швейцарцы еще в первом тайме сделали весовую заявку на победу. Сначала на 15-й минуте счет открыл Артур Кабрал, а после Михаэль Ланг (21-я и 39-я) оформил дубль. На 49-й минуте Дан Ндой забил четвертый мяч в ворота «Кайрата».

На 65-й минуте Хосе Канте один мяч отыграл, а спустя три минуты Рикарду Алвеш реализовал пенальти и сократил отставание. Однако на большее у алматинцев времени не хватило.

Для «Кайрата» это поражение стало первым на групповом этапе, тогда как «Базель» одержал первую победу.

Базель
4:2
Первый тайм: 3:0
Кайрат
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