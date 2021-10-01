«Кайрат» едва не сделал камбэк с 0:4, но потерпел первое поражение в группе Лиги конференций
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от швейцарского «Базеля» во втором туре группового раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от швейцарского «Базеля» во втором туре группового раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Причем по ходу игры «Базель» вел с преимуществом в четыре мяча.
Швейцарцы еще в первом тайме сделали весовую заявку на победу. Сначала на 15-й минуте счет открыл Артур Кабрал, а после Михаэль Ланг (21-я и 39-я) оформил дубль. На 49-й минуте Дан Ндой забил четвертый мяч в ворота «Кайрата».
На 65-й минуте Хосе Канте один мяч отыграл, а спустя три минуты Рикарду Алвеш реализовал пенальти и сократил отставание. Однако на большее у алматинцев времени не хватило.
Для «Кайрата» это поражение стало первым на групповом этапе, тогда как «Базель» одержал первую победу.