«Кайрат» едва не сделал камбэк с 0:4, но потерпел первое поражение в группе Лиги конференций

Встреча команд прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Причем по ходу игры «Базель» вел с преимуществом в четыре мяча.

Швейцарцы еще в первом тайме сделали весовую заявку на победу. Сначала на 15-й минуте счет открыл Артур Кабрал, а после Михаэль Ланг (21-я и 39-я) оформил дубль. На 49-й минуте Дан Ндой забил четвертый мяч в ворота «Кайрата».

На 65-й минуте Хосе Канте один мяч отыграл, а спустя три минуты Рикарду Алвеш реализовал пенальти и сократил отставание. Однако на большее у алматинцев времени не хватило.