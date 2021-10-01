Хет-трик вышедшего на замену Кейна принес «Тоттенхэму» победу в Лиге конференций
ТАСС, 1 октября. Английский «Тоттенхэм» со счетом 5:1 обыграл словенский клуб «Мура» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Встреча прошла в Лондоне.
ТАСС, 1 октября. Английский «Тоттенхэм» со счетом 5:1 обыграл словенский клуб «Мура» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Встреча прошла в Лондоне.
У победителей голами отметились Деле Алли (4-я минута), Джованни Ло Чельсо (8), вышедший на замену на 59-й минуте Гарри Кейн (68, 77, 88). В составе «Муры» отличился Жига Коус (52).
В другом матче группы G нидерландский «Витесс» дома проиграл французскому «Ренну» со счетом 1:2.
После матчей второго тура «Тоттенхэм» занимает первое место в таблице, набрав 4 очка, далее идут «Ренн» (4), «Витесс» (3) и «Мура» (0). В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Витессом» 21 октября, «Мура» в этот же день на выезде встретится с «Ренном».
Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. «Сочи» и казанский «Рубин» вылетели по итогам третьего раунда квалификации. Финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.