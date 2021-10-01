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00:38 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик вышедшего на замену Кейна принес «Тоттенхэму» победу в Лиге конференций

ТАСС, 1 октября. Английский «Тоттенхэм» со счетом 5:1 обыграл словенский клуб «Мура» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Встреча прошла в Лондоне.

Тоттенхэм ХотспурЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

У победителей голами отметились Деле Алли (4-я минута), Джованни Ло Чельсо (8), вышедший на замену на 59-й минуте Гарри Кейн (68, 77, 88). В составе «Муры» отличился Жига Коус (52).

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В другом матче группы G нидерландский «Витесс» дома проиграл французскому «Ренну» со счетом 1:2.

После матчей второго тура «Тоттенхэм» занимает первое место в таблице, набрав 4 очка, далее идут «Ренн» (4), «Витесс» (3) и «Мура» (0). В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Витессом» 21 октября, «Мура» в этот же день на выезде встретится с «Ренном».

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. «Сочи» и казанский «Рубин» вылетели по итогам третьего раунда квалификации. Финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.

Результаты других матчей игрового дня:

  • АЗ (Нидерланды) — «Яблонец» (Чехия) — 1:0;
  • «Алашкерт» (Армения) — ХИК (Финляндия) — 2:4;
  • «Гент» (Бельгия) — «Анортосис» (Кипр) — 2:0;
  • «Заря» (Украина) — «Рома» (Италия) — 0:3;
  • ЛАСК (Австрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:1;
  • «Партизан» (Сербия) — «Флора» (Эстония) — 2:0;
  • ЦСКА (Болгария) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 0:0;
  • ЧФР (Румыния) — «Раннерс» (Дания) — 1:1;
  • «Базель» (Швейцария) — «Кайрат» (Казахстан) — 4:2;
  • «Копенгаген» (Дания) — «Линкольн» (Гибралтар) — 3:1;
  • «Омония» (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:4;
  • ПАОК (Греция) — «Слован» (Словакия) — 1:1;
  • «Унион» (Германия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 3:0;
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Славия» (Чехия) — 2:1.

Тоттенхэм Хотспур
5:1
Первый тайм: 2:0
Мура
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