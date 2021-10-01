Хет-трик вышедшего на замену Кейна принес «Тоттенхэму» победу в Лиге конференций

У победителей голами отметились Деле Алли (4-я минута), Джованни Ло Чельсо (8), вышедший на замену на 59-й минуте Гарри Кейн (68, 77, 88). В составе «Муры» отличился Жига Коус (52).

«Кайрат» едва не сделал камбэк с 0:4, но потерпел первое поражение в группе Лиги конференций

После матчей второго тура «Тоттенхэм» занимает первое место в таблице, набрав 4 очка, далее идут «Ренн» (4), «Витесс» (3) и «Мура» (0). В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Витессом» 21 октября, «Мура» в этот же день на выезде встретится с «Ренном».