«Наполи» — «Спартак»: это было невероятно!

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В «Спартак» не верил уже никто. Или почти никто. Все объяснимо — восьмая на сегодня команда России, отстающая после девяти туров от лидера аж на десять очков, против лучшего клуба Италии, который одержал на старте серии А шесть побед в шести турах.

Но не зря многие говорят, что «Спартак» словно олицетворение самой жизни, где есть место не только трагедии, но и подвигу.

Понятно, что испытывал вратарь Александр Максименко, пропустивший после своей ошибки уже на 11-й секунде. Ясно, какие эмоции в момент гола Эльмаса охватили его партнеров и скамейку москвичей. Казалось, что нынешний «Спартак» сейчас полетит в пропасть и это падение, начавшееся еще в июле, уже не способно остановить ничто и никто. К таким мыслям приучила нас команда летом и осенью. В конце концов, почему мы должны были думать иначе, если до четверга спартаковцы не забили в этом евросезоне ни одного мяча в трех матчах?

Но тут выяснилось, что у красно-белых есть и характер, и мастерство. Команда не прогнулась, не покорилась покорно судьбе — ощетинилась, показала клыки, и от ее укусов стало очень больно уже «Наполи». Первым на себе это почувствовал Мариу Руй, заработавший удаление на Мозесе. А дальше не сразу, не вдруг, а через преодоление страха и неуверенности, через поиск игры прямо по ходу матча москвичи стали обвивать итальянцев как удав. Кольца сжимались небыстро, но верно. Неотвратимо.

Хитрый и опытный Лучано Спаллетти быстро уловил изменения в духе игры. В перерыве экс-тренер «Зенита» поднял с лавки свой главный козырь — самого дорогого футболиста в истории Африки, нигерийского форварда Осимхена, купленного год назад у «Лилля» за рекордные 70 миллионов евро. Вот только атаки от уже расправившего крылья «Спартака» обрушились на ворота «Наполи», а не наоборот.

Причем атаки стильные, изящные, размашистые — за которыми угадывались классические красно-белые, 31 год назад прошедшие «Наполи» с великим Марадоной в составе. Все три российских гола после перерыва вышли шикарными. И дважды Промес, и Игнатов забивали после стремительных выпадов с тонкими передачами и умными ходами красно-белых.

После успеха голландца камера выхватила лицо монстра обороны неаполитанцев и всей серии А Кулибали — на нем читалась растерянность. Не просто — а полная! И это ведь человек не погулять вышел, он со своим клубом разрывает этой осенью всю Италию.

Витория и Ко доказали, что хоронить их рано. Могут ведь, когда захотят! Нужно только чаще хотеть.